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Байден подписал законопроект о помощи Украине и объявил о новом пакете на 1 млрд долларов

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Оружие и боеприпасы из нового пакета в ближайшем времени будут отправлены в Украину

Байден подписал законопроект о помощи Украине и объявил о новом пакете на 1 млрд долларов

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент США Джо Байден подписал законопроект, предусматривающий выделение средств на помощь Украине. Теперь США смогут предоставить Украине новый пакет военной помощи.

Читайте также79 за, 18 против. Сенат США принял законопроект о помощи Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.

"Сегодня хороший день для мира в мире. Я только что подписал закон, который касается помощи. Это сделает Америку и мир безопаснее. Это поможет нашим партнерам защищать свою суверенную землю", - объявил президент США.

Также президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине. Его размер составляет 1 млрд долларов.

"Теперь Америка пошлет в Украину ту помощь, которая им нужна, чтобы бороться дальше... Я хочу сделать все, чтобы как можно быстрее продвинуть этот пакет. В следующие несколько часов, я сделаю все, чтобы ракетные системы и оружие были направлены в Украину", - подчеркнул президент США.

Напомним, что накануне Сенат США поддержал пакет законопроектов по Украине, Израилю, Тайваню и вопросам национальной безопасности США, одобренных ранее Палатой представителей США. Документы были инициированы спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном.

Это голосование поставило точку в полугодовой волоките вокруг выделения средств на поддержку Украины. Теперь у правительства США более 60 млрд долларов на расходы, связанные с помощью Украины. В частности, на военные расходы предусмотрено 49,9 млрд долларов, но почти половина этих средств останется в США и будет израсходована на пополнение американских запасов.

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