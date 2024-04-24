Байден подписал законопроект о помощи Украине и объявил о новом пакете на 1 млрд долларов

Президент США Джо Байден подписал законопроект, предусматривающий выделение средств на помощь Украине. Теперь США смогут предоставить Украине новый пакет военной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.

"Сегодня хороший день для мира в мире. Я только что подписал закон, который касается помощи. Это сделает Америку и мир безопаснее. Это поможет нашим партнерам защищать свою суверенную землю", - объявил президент США.

Также президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине. Его размер составляет 1 млрд долларов.

"Теперь Америка пошлет в Украину ту помощь, которая им нужна, чтобы бороться дальше... Я хочу сделать все, чтобы как можно быстрее продвинуть этот пакет. В следующие несколько часов, я сделаю все, чтобы ракетные системы и оружие были направлены в Украину", - подчеркнул президент США.

Напомним, что накануне Сенат США поддержал пакет законопроектов по Украине, Израилю, Тайваню и вопросам национальной безопасности США, одобренных ранее Палатой представителей США. Документы были инициированы спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном.

Это голосование поставило точку в полугодовой волоките вокруг выделения средств на поддержку Украины. Теперь у правительства США более 60 млрд долларов на расходы, связанные с помощью Украины. В частности, на военные расходы предусмотрено 49,9 млрд долларов, но почти половина этих средств останется в США и будет израсходована на пополнение американских запасов.