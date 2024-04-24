  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Известно, что вошло в новый пакет военной помощи от США на 1 млрд долларов
В тренде

Известно, что вошло в новый пакет военной помощи от США на 1 млрд долларов

Общие новости
Обновлено

Байден подписал закон, Пентагон уже сформировал новый пакет помощи Украине

Известно, что вошло в новый пакет военной помощи от США на 1 млрд долларов

фото из свободных источников

Новина українською

Министерство обороны США, после подписания президентом Джо Байденом закона о помощи Украине, объявило о новом пакете помощи Украине в области безопасности и обороны.

Читайте такжеБайден подписал законопроект о помощи Украине и объявил о новом пакете на 1 млрд долларов

"Сегодня, после принятия дополнительного закона о национальной безопасности, который президент только что подписал, Министерство обороны объявило о новой значительной помощи в области безопасности для срочного удовлетворения важнейших потребностей Украины", - говорится в сообщении на сайте Пентагона.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Сообщается, что пакет в 1 млрд долларов включает возможности для поддержки самых насущных потребностей Украины, в том числе - перехватчики ПВО, артиллерийские снаряды, бронетехнику и противотанковые средства.

Пакет включает:

  • ракеты для ПВО RIM-7 и AIM-9M;
  • ПЗРК "Стингер";
  • стрелковое оружие и дополнительные боеприпасы к стрелковому оружию, включая патроны калибра .50 для борьбы с дронами;
  • дополнительные боеприпасы для HIMARS;
  • 155-мм артиллерийские снаряды, включая снаряды с фугасным зарядом и улучшенные обычные боеприпасы двойного назначения;
  • артиллерийские снаряды калибра 105 мм;
  • минометные снаряды калибра 60 мм;
  • боевые машины пехоты Брэдли;
  • MRAP; HMMWV;
  • транспортные средства материально-технического обеспечения; тактические автомобили для буксирования и транспортировки техники;
  • ракеты трубного пуска с оптическим отслеживанием и ведущим наведением (TOW);
  • противотанковые системы Javelin и AT-4;
  • высокоточные авиационные боеприпасы;
  • аэродромно-вспомогательное оборудование;
  • противотанковые мины;
  • противопехотные боеприпасы Claymore;
  • подрывные боеприпасы уничтожения препятствий;
  • приборы ночного видения;
  • запасные части, полевое оборудование, учебные боеприпасы, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.
По теме
yellow-arrow
Мужчины призывного возраста больше не смогут получать паспорта за рубежом, - постановление Кабмина
yellow-arrow
Байден подписал законопроект о помощи Украине и объявил о новом пакете на 1 млрд долларов
yellow-arrow
На России арестовали замминистра обороны. Официально - за взятки. СМИ пишут, что за госизмену
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Пентагон
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости