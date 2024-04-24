Известно, что вошло в новый пакет военной помощи от США на 1 млрд долларов

Министерство обороны США, после подписания президентом Джо Байденом закона о помощи Украине, объявило о новом пакете помощи Украине в области безопасности и обороны.

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"Сегодня, после принятия дополнительного закона о национальной безопасности, который президент только что подписал, Министерство обороны объявило о новой значительной помощи в области безопасности для срочного удовлетворения важнейших потребностей Украины", - говорится в сообщении на сайте Пентагона.

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Сообщается, что пакет в 1 млрд долларов включает возможности для поддержки самых насущных потребностей Украины, в том числе - перехватчики ПВО, артиллерийские снаряды, бронетехнику и противотанковые средства.

Пакет включает: