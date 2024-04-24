Известно, что вошло в новый пакет военной помощи от США на 1 млрд долларов
Байден подписал закон, Пентагон уже сформировал новый пакет помощи Украине
фото из свободных источников
Министерство обороны США, после подписания президентом Джо Байденом закона о помощи Украине, объявило о новом пакете помощи Украине в области безопасности и обороны.
"Сегодня, после принятия дополнительного закона о национальной безопасности, который президент только что подписал, Министерство обороны объявило о новой значительной помощи в области безопасности для срочного удовлетворения важнейших потребностей Украины", - говорится в сообщении на сайте Пентагона.
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Сообщается, что пакет в 1 млрд долларов включает возможности для поддержки самых насущных потребностей Украины, в том числе - перехватчики ПВО, артиллерийские снаряды, бронетехнику и противотанковые средства.
Пакет включает:
- ракеты для ПВО RIM-7 и AIM-9M;
- ПЗРК "Стингер";
- стрелковое оружие и дополнительные боеприпасы к стрелковому оружию, включая патроны калибра .50 для борьбы с дронами;
- дополнительные боеприпасы для HIMARS;
- 155-мм артиллерийские снаряды, включая снаряды с фугасным зарядом и улучшенные обычные боеприпасы двойного назначения;
- артиллерийские снаряды калибра 105 мм;
- минометные снаряды калибра 60 мм;
- боевые машины пехоты Брэдли;
- MRAP; HMMWV;
- транспортные средства материально-технического обеспечения; тактические автомобили для буксирования и транспортировки техники;
- ракеты трубного пуска с оптическим отслеживанием и ведущим наведением (TOW);
- противотанковые системы Javelin и AT-4;
- высокоточные авиационные боеприпасы;
- аэродромно-вспомогательное оборудование;
- противотанковые мины;
- противопехотные боеприпасы Claymore;
- подрывные боеприпасы уничтожения препятствий;
- приборы ночного видения;
- запасные части, полевое оборудование, учебные боеприпасы, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.
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