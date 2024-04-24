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Мужчины призывного возраста больше не смогут получать паспорта за рубежом, - постановление Кабмина

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Очередные ограничения от Кабмина

Мужчины призывного возраста больше не смогут получать паспорта за рубежом, - постановление Кабмина

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинские мужчины с 18 до 60 лет больше не смогут получить загранпаспорта, находясь за границей.

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Об этом говорится в постановлении Кабмина за подписью Премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Согласно изменениям, внесенным в постановление, получение паспорта гражданина Украины или паспорта гражданина Украины для выезда за границу гражданином Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет будет осуществляться в территориальном подразделении ГМС.

"Пересылка таких паспортов в обособленное подразделение или зарубежное дипломатическое учреждение Украины для организации их выдачи не осуществляется", - говорится в тексте постановления.

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В то же время данные требования не применяются к украинским мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, которые имеют право на пересечение границы во время военного положения.

Напомним, что в связи с принятием нового закона о мобилизации для украинцев в возрасте от 18 до 60, находящихся за рубежом приостановили предоставление консульских услуг.

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