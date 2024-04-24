Мужчины призывного возраста больше не смогут получать паспорта за рубежом, - постановление Кабмина
Очередные ограничения от Кабмина
фото из свободных источников
Украинские мужчины с 18 до 60 лет больше не смогут получить загранпаспорта, находясь за границей.
Об этом говорится в постановлении Кабмина за подписью Премьер-министра Дениса Шмыгаля.
Согласно изменениям, внесенным в постановление, получение паспорта гражданина Украины или паспорта гражданина Украины для выезда за границу гражданином Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет будет осуществляться в территориальном подразделении ГМС.
"Пересылка таких паспортов в обособленное подразделение или зарубежное дипломатическое учреждение Украины для организации их выдачи не осуществляется", - говорится в тексте постановления.
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В то же время данные требования не применяются к украинским мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, которые имеют право на пересечение границы во время военного положения.
Напомним, что в связи с принятием нового закона о мобилизации для украинцев в возрасте от 18 до 60, находящихся за рубежом приостановили предоставление консульских услуг.
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