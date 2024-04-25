Силы Обороны за сутки уничтожили более 1000 оккупантов. Генштаб обновил данные о потерях врага

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще 1040 человек личного состава противника. Всего Россия уже потеряла в Украине почти 463 000 военных. Кроме этого, было выведено из строя более 120 единиц российской боевой техники.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери врага с начала полномасштабного вторжения ориентировочно составили: