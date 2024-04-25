Силы Обороны за сутки уничтожили более 1000 оккупантов. Генштаб обновил данные о потерях врага
Давненько не было таких высоких показателей
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
За минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще 1040 человек личного состава противника. Всего Россия уже потеряла в Украине почти 463 000 военных. Кроме этого, было выведено из строя более 120 единиц российской боевой техники.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери врага с начала полномасштабного вторжения ориентировочно составили:
- личного состава - около 462980 (+1040)
- танков - 7255 (+13)
- боевых бронированных машин - 13942 (+14)
- артиллерийских систем - 11836 (+28)
- РСЗО - 1049 (+1)
- средства ПВО - 772 (+1)
- самолетов - 348 (+0)
- вертолетов - 325 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 9449 (+10)
- крылатые ракеты - 2118 (+1)
- корабли/катера - 26 (+0)
- подводные лодки - 1 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн - 15949 (+57)
- специальная техника - 1946 (+2).
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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