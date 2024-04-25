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Силы Обороны за сутки уничтожили более 1000 оккупантов. Генштаб обновил данные о потерях врага

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Давненько не было таких высоких показателей

Силы Обороны за сутки уничтожили более 1000 оккупантов. Генштаб обновил данные о потерях врага

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

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За минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще 1040 человек личного состава противника. Всего Россия уже потеряла в Украине почти 463 000 военных. Кроме этого, было выведено из строя более 120 единиц российской боевой техники.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери врага с начала полномасштабного вторжения ориентировочно составили:

  • личного состава - около 462980 (+1040)
  • танков - 7255 (+13)
  • боевых бронированных машин - 13942 (+14)
  • артиллерийских систем - 11836 (+28)
  • РСЗО - 1049 (+1)
  • средства ПВО - 772 (+1)
  • самолетов - 348 (+0)
  • вертолетов - 325 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 9449 (+10)
  • крылатые ракеты - 2118 (+1)
  • корабли/катера - 26 (+0)
  • подводные лодки - 1 (+0)
  • автомобильной техники и автоцистерн - 15949 (+57)
  • специальная техника - 1946 (+2).
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война с россией генштаб
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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