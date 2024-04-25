Забил главный пенальти в истории Украины. Легенда Динамо празднует день рождения
Олегу Гусеву исполняется 41 год
Getty Images / Global Images Ukraine
Олег Анатольевич Гусев родился 25 апреля 1983-го в Степановке (Сумская область). Сегодня ему исполняется 41 год. Бывший игрок киевского "Динамо" и сборной Украины. Ныне Гусев является ассистентом главного тренера столичного клуба.
Гусев - пятикратный чемпион Украины в составе киевлян, пятикратный обладатель Кубка Украины, трехкратный обладатель Суперкубка Украины.
Олег Гусев начал свою профессиональную карьеру на Сумщине в 2000-м году. Затем короткий период времени провел в "Борисфен" и "Арсенале", после чего присоединился к киевскому "Динамо". В итоге, проведя в столичном клубе пятнадцать лет, сыграл за команду более 443 матча и забил 96 голов.
Участник чемпионата мира 2006 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов. На Мундиале в Германии Гусев забил победный гол в серии пенальти со Швейцарией, выведя "сине-желтых" в четвертьфинал турнира. За сборную Украины провел 98 матчей.
Популярное сейчас
- WhoScored и SofaScore оценили выступления Миколенко и Забарного в матчах АПЛ
- "Он нам солгал". Тони Кроос рассказал о мотивации от главного тренера Реала
- Жирона выложила гол Довбика в ворота Кадиса, коротко и емко прокомментировав форму украинца
- Гол Довбика забронировал Жироне место в еврокубках, вылет Челси Мудрика и триумф Арсенала без Зинченко. Главные новости за 20-е апреля
- Много сердец и секси-фотосессия. Как эффектная жена украинского футболиста отпраздновала свой день рождения. ФОТО
- Игрок сборной Украины сделал предложение своей возлюбленной