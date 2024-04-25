  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Белый дом: Украина получила дальнобойные ракеты ATACMS ещё в марте
В тренде

Белый дом: Украина получила дальнобойные ракеты ATACMS ещё в марте

Общие новости

Причиной стало пересечение красных линий со стороны России

Белый дом: Украина получила дальнобойные ракеты ATACMS ещё в марте

фото из свободных источников

Новина українською

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил информацию Reuters о том, что Украина уже получила ракеты Atacms. Об этом он сказал во время брифинга в Белом доме 24 апреля.

"Решение по Atacms было принято после того, как Россия применила баллистические ракеты из Северной Кореи против Украины и начала массированные обстрелы гражданской инфраструктуры.

Эти поставки начались в марте в рамках пакета PDA (механизм, который позволяет президенту США передавать оружие с армейских складов - прим.), который президент одобрил 12 марта, и эти ракеты прибыли в Украину", - сказал Салливан.

Также Салливан повторил, что главной причиной непредоставления Украине ATACMS ранее были "беспокойства относительно собственной боевой готовности", но их преодолели за счет заказа значительной партии этих ракет у производителя.

"И, как следствие, мы можем продолжать поставки ATACMS с одновременным сохранением боевой готовности американских сил", - подытожил он.

По теме
yellow-arrow
Забил главный пенальти в истории Украины. Легенда Динамо празднует день рождения
yellow-arrow
Силы Обороны за сутки уничтожили более 1000 оккупантов. Генштаб обновил данные о потерях врага
yellow-arrow
Сборная Азербайджана хочет привлечь под свои знамена 18-летнего вингера Днепра-1
Украина Белый дом ATACMS война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Белый Дом
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости