Белый дом: Украина получила дальнобойные ракеты ATACMS ещё в марте
Причиной стало пересечение красных линий со стороны России
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Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил
"Решение по Atacms было принято после того, как Россия применила баллистические ракеты из Северной Кореи против Украины и начала массированные обстрелы гражданской инфраструктуры.
Эти поставки начались в марте в рамках пакета PDA (механизм, который позволяет президенту США передавать оружие с армейских складов - прим.), который президент одобрил 12 марта, и эти ракеты прибыли в Украину", - сказал Салливан.
Также Салливан повторил, что главной причиной непредоставления Украине ATACMS ранее были "беспокойства относительно собственной боевой готовности", но их преодолели за счет заказа значительной партии этих ракет у производителя.
"И, как следствие, мы можем продолжать поставки ATACMS с одновременным сохранением боевой готовности американских сил", - подытожил он.
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