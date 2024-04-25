Белый дом: Украина получила дальнобойные ракеты ATACMS ещё в марте

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил информацию Reuters о том, что Украина уже получила ракеты Atacms. Об этом он сказал во время брифинга в Белом доме 24 апреля.

"Решение по Atacms было принято после того, как Россия применила баллистические ракеты из Северной Кореи против Украины и начала массированные обстрелы гражданской инфраструктуры. Эти поставки начались в марте в рамках пакета PDA (механизм, который позволяет президенту США передавать оружие с армейских складов - прим.), который президент одобрил 12 марта, и эти ракеты прибыли в Украину", - сказал Салливан.

Также Салливан повторил, что главной причиной непредоставления Украине ATACMS ранее были "беспокойства относительно собственной боевой готовности", но их преодолели за счет заказа значительной партии этих ракет у производителя.