Украина вскоре подпишет соглашение с Италией о восстановлении Одессы
Подпись будет поставлена в середине мая
Getty Images/Global Images Ukraine
Италия намерена подписать трехстороннее соглашение с Украиной и ЮНЕСКО о восстановлении Одессы и Спасо-Преображенского собора, сильно пострадавшего в результате российского ракетного удара в прошлом году.
Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, сообщает Reuters.
"15 мая мы подпишем соглашение с Киевом и ЮНЕСКО здесь, в Риме, о реконструкции Одессы и ее собора. Как председатель "Большой семерки", мы продолжаем работать ради справедливого мира", - заявил глава МИД.
Таяни подчеркнул, что поддержка энергетической системы Украины также является приоритетом для Италии.
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Источник:Reuters
Опубликовал: Александр Бураков
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