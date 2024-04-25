Украина вскоре подпишет соглашение с Италией о восстановлении Одессы

Италия намерена подписать трехстороннее соглашение с Украиной и ЮНЕСКО о восстановлении Одессы и Спасо-Преображенского собора, сильно пострадавшего в результате российского ракетного удара в прошлом году.

Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, сообщает Reuters.

"15 мая мы подпишем соглашение с Киевом и ЮНЕСКО здесь, в Риме, о реконструкции Одессы и ее собора. Как председатель "Большой семерки", мы продолжаем работать ради справедливого мира", - заявил глава МИД.

Таяни подчеркнул, что поддержка энергетической системы Украины также является приоритетом для Италии.