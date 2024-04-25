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Украина вскоре подпишет соглашение с Италией о восстановлении Одессы

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Подпись будет поставлена в середине мая

Украина вскоре подпишет соглашение с Италией о восстановлении Одессы

Getty Images/Global Images Ukraine

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Италия намерена подписать трехстороннее соглашение с Украиной и ЮНЕСКО о восстановлении Одессы и Спасо-Преображенского собора, сильно пострадавшего в результате российского ракетного удара в прошлом году.

Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, сообщает Reuters.

"15 мая мы подпишем соглашение с Киевом и ЮНЕСКО здесь, в Риме, о реконструкции Одессы и ее собора. Как председатель "Большой семерки", мы продолжаем работать ради справедливого мира", - заявил глава МИД.

Таяни подчеркнул, что поддержка энергетической системы Украины также является приоритетом для Италии.

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Источник:
Reuters
Опубликовал: Александр Бураков
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