Генсек УАФ: Надеюсь, что решение по Тимощуку будет положительным для всей Украины

Генеральный секретарь УАФ Игорь Грищенко высказался относительно иска Анатолия Тимощука в адрес украинской ассоциации в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

- Состоялось заседание спортивного арбитражного суда в Лозани. Ожидаем вердикт по этому делу.

- Каким, по вашему мнению, он может быть? Крепка ли позиция УАФ?

- Не могу загадывать. Надеюсь, что решение будет справедливое - положительное для нас и для всей Украины, - сказал Грищенко.

Напомним, слушание по делу Тимощука прошло в CAS 22 апреля. До этого Тимощук проиграл апелляции во всех внутренних инстанциях.