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Генсек УАФ: Надеюсь, что решение по Тимощуку будет положительным для всей Украины

Общие новости

Слушание состоялось 22 апреля

Генсек УАФ: Надеюсь, что решение по Тимощуку будет положительным для всей Украины

Фото: Eurosport

Новина українською

Генеральный секретарь УАФ Игорь Грищенко высказался относительно иска Анатолия Тимощука в адрес украинской ассоциации в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

- Состоялось заседание спортивного арбитражного суда в Лозани. Ожидаем вердикт по этому делу.

- Каким, по вашему мнению, он может быть? Крепка ли позиция УАФ?

- Не могу загадывать. Надеюсь, что решение будет справедливое - положительное для нас и для всей Украины, - сказал Грищенко.

Напомним, слушание по делу Тимощука прошло в CAS 22 апреля. До этого Тимощук проиграл апелляции во всех внутренних инстанциях.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
25.04.2024 в 12:10
Ця гн#да ще щось вимагає???До хутіна звертайся, адло..
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Комментарии 1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
25.04.2024 в 12:10
Ця гн#да ще щось вимагає???До хутіна звертайся, адло..
Ответить
0
0

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