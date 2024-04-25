Генсек УАФ: Надеюсь, что решение по Тимощуку будет положительным для всей Украины
Слушание состоялось 22 апреля
Фото: Eurosport
Генеральный секретарь УАФ Игорь Грищенко высказался относительно иска Анатолия Тимощука в адрес украинской ассоциации в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.
- Состоялось заседание спортивного арбитражного суда в Лозани. Ожидаем вердикт по этому делу.
- Каким, по вашему мнению, он может быть? Крепка ли позиция УАФ?
- Не могу загадывать. Надеюсь, что решение будет справедливое - положительное для нас и для всей Украины, - сказал Грищенко.
Напомним, слушание по делу Тимощука прошло в CAS 22 апреля. До этого Тимощук проиграл апелляции во всех внутренних инстанциях.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
25.04.2024 в 12:10
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- Травма Миколенко: спортивный врач назвал возможные сроки восстановления украинца
- АПЛ. Эвертон – Ливерпуль 2:0. Неудачи для Миколенко и Клоппа
- WhoScored и SofaScore оценили выступления Миколенко и Забарного в матчах АПЛ
- Ошибки Лунина не помешали Реалу победить Барсу, Динамо разгромило Полесье. Главные новости за 21 апреля
- Секрет успеха. Как жена Андрея Лунина поддерживала своего мужа на трибунах в матче с Ман Сити. ВИДЕО
- 17-летний вундеркинд Барселоны оказался поклонником знаменитой порнозвезды. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн
Комментарии 1