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Посол США при НАТО считает, что Китай помогает России в войне с Украиной

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Китай не придерживается нейтралитета

Посол США при НАТО считает, что Китай помогает России в войне с Украиной

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Посол США при НАТО Джулианна Смит утверждает, что Китай не придерживается нейтралитета в войне России против Украины. Как заявила госпожа посол, Китай помогает России достичь военных целей в Украине, продавая ей технологии беспилотников или пороховые компоненты.

"КНР не может претендовать на полный нейтралитет в этом случае, и они на самом деле выбрали сторону. Я считаю, что когда Пекин пытается изобразить себя нейтральной стороной, когда говорится об этой войне, мы на это не купимся... Если бы они не предоставляли некоторые из этих компонентов или материальную поддержку, Россия была бы в совершенно другой ситуации и имела бы проблемы с совершением некоторых актов агрессии", - цитирует Джулианну Смит издание Politico.

Отметим, что 24-го по 26-е апреля госсекретарь США Энтони Блинкен находится с визитом в Китае. Визит Блинкена состоялся по приглашению министра иностранных дел КНР Ван И, который также является членом Политбюро ЦК КПК.

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Источник:
Politico
Опубликовал: Игорь Семйон
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