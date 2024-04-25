В российском Омске горят емкости с нефтепродуктами
У соседа снова горит
знімок з відео
25 апреля в российском Омске вспыхнули три емкости с нефтепродуктами.
"На Красноярском тракте горят три емкости с нефтепродуктами, каждая объемом 200 литров. Предварительно площадь пожара - 500 кв. м", - сообщает МЧС России.
На месте работают 58 специалистов и 15 единиц техники, а к тушению были привлечены (уже потушили - прим.) два пожарных поезда.
В сети также начали появляться видео с места пожара.
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Источник:SHOT
Опубликовал: Александр Бураков
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