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В российском Омске горят емкости с нефтепродуктами

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У соседа снова горит

В российском Омске горят емкости с нефтепродуктами

знімок з відео

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25 апреля в российском Омске вспыхнули три емкости с нефтепродуктами.

"На Красноярском тракте горят три емкости с нефтепродуктами, каждая объемом 200 литров. Предварительно площадь пожара - 500 кв. м", - сообщает МЧС России.

На месте работают 58 специалистов и 15 единиц техники, а к тушению были привлечены (уже потушили - прим.) два пожарных поезда.

В сети также начали появляться видео с места пожара.

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Источник:
SHOT
Опубликовал: Александр Бураков
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