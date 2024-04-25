Срна объяснил, почему поставил лайк под позорным постом Кафу
Хорватский функционер дал четкий ответ
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Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна рассказал, почему поставил лайк под фото бывшего бразильского футболиста Кафу, где тот выступал на одном из российских телеканалов.
"Я это принимаю, как ошибку. Кафу мне писал в инстаграме, где-то полгода назад, относительно его сына. Я начал следить за ним. Я не знал, что он в России.
Я лайкнул, там знаете, флажки маленькие, даже не заметил. Может там Словакия, может там Словения — плюс-минус цвета одинаковые, просто идут по-другому.
А журналисты сделали из этого такое… Оно три часа простояло, но все знают, что у меня украинская душа, я этих п***ров не поддерживаю", - сказал Срна в интервью KDK.
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