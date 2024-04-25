Мораес рассказал, чем будет заниматься после завершения карьеры

Экс-нападающий "Динамо", "Шахтера" и сборной Украины Жуниор Мораес рассказал, чем планирует заниматься, когда завершит профессиональную карьеру игрока.

"После завершения карьеры я буду заниматься личностным развитием, помогая игрокам. Не внутри клуба, но я хочу охватить разные сферы жизни: финансовую, семейную, эмоциональную… духовную поддержку.

Бывает, у нас есть спортсмен, который очень успешен в футболе, но потом все это проходит, и у него нет здоровой семьи. Успех не может быть только в одной сфере жизни, это комбинация", – сказал Мораес.