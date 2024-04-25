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Мораес рассказал, чем будет заниматься после завершения карьеры

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Форвард думает о возможности помогать другим игрокам

Мораес рассказал, чем будет заниматься после завершения карьеры

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Экс-нападающий "Динамо", "Шахтера" и сборной Украины Жуниор Мораес рассказал, чем планирует заниматься, когда завершит профессиональную карьеру игрока.

"После завершения карьеры я буду заниматься личностным развитием, помогая игрокам. Не внутри клуба, но я хочу охватить разные сферы жизни: финансовую, семейную, эмоциональную… духовную поддержку.

Бывает, у нас есть спортсмен, который очень успешен в футболе, но потом все это проходит, и у него нет здоровой семьи. Успех не может быть только в одной сфере жизни, это комбинация", – сказал Мораес.

В данный момент 37-летний футболист является свободным агентом.

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Жуниор Мораес
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Источник:
Placar
Опубликовал: Алина Ерофеева
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