Мораес рассказал, чем будет заниматься после завершения карьеры
Форвард думает о возможности помогать другим игрокам
Фото: ФК Шахтер Донецк
Экс-нападающий "Динамо", "Шахтера" и сборной Украины Жуниор Мораес рассказал, чем планирует заниматься, когда завершит профессиональную карьеру игрока.
"После завершения карьеры я буду заниматься личностным развитием, помогая игрокам. Не внутри клуба, но я хочу охватить разные сферы жизни: финансовую, семейную, эмоциональную… духовную поддержку.
Бывает, у нас есть спортсмен, который очень успешен в футболе, но потом все это проходит, и у него нет здоровой семьи. Успех не может быть только в одной сфере жизни, это комбинация", – сказал Мораес.
В данный момент 37-летний футболист является свободным агентом.
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