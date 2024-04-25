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Правительства Польши и Литвы могут помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста

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Снова появились такие инициативы

Правительства Польши и Литвы могут помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил 24 апреля, что Польша готова помочь Украине вернуть мужчин мобилизационного возраста и помочь соседней стране в войне против России, сообщает Reuters.

"Многие поляки возмущаются, когда видят молодых украинских мужчин в отелях и кафе и слышат, сколько усилий мы должны приложить, чтобы помочь Украине", - сказал министр.

Ранее Польша уже выражала готовность помочь Украине с возвращением обратно в страну мужчин, которые подлежат военной службе.

Впоследствии стало известно, что Литва также планирует помочь Украине в возвращении мужчин призывного возраста, но сначала дождется, как эту процедуру будут проводить в Польше. Об этом пишет Delfi.

"Никто, конечно, не будет их собирать и отвозить в Украину - этого не будет. Но (можно ограничить этих лиц) в социальных выплатах, разрешениях на работу, документах - это варианты, как я слышу и от польской стороны. Поэтому подождем и посмотрим, какой вариант они предложат, возможно, он подойдет и для Литвы", - сказал министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас.

Напомним, что Кабмин Украины выпустил постановление, согласно которому мужчины призывного возраста больше не смогут получать паспорта за рубежом.

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Источник:
Reuters
Опубликовал: Александр Бураков
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