Правительства Польши и Литвы могут помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста
Снова появились такие инициативы
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Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил 24 апреля, что Польша готова помочь Украине вернуть мужчин мобилизационного возраста и помочь соседней стране в войне против России, сообщает Reuters.
"Многие поляки возмущаются, когда видят молодых украинских мужчин в отелях и кафе и слышат, сколько усилий мы должны приложить, чтобы помочь Украине", - сказал министр.
Ранее Польша уже выражала готовность помочь Украине с возвращением обратно в страну мужчин, которые подлежат военной службе.
Впоследствии стало известно, что Литва также планирует помочь Украине в возвращении мужчин призывного возраста, но сначала дождется, как эту процедуру будут проводить в Польше. Об этом пишет Delfi.
"Никто, конечно, не будет их собирать и отвозить в Украину - этого не будет. Но (можно ограничить этих лиц) в социальных выплатах, разрешениях на работу, документах - это варианты, как я слышу и от польской стороны. Поэтому подождем и посмотрим, какой вариант они предложат, возможно, он подойдет и для Литвы", - сказал министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас.
Напомним, что Кабмин Украины выпустил
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