  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Макрон: Условием безопасности Европы является то, что Россия не выиграет войну в Украине
В тренде

Макрон: Условием безопасности Европы является то, что Россия не выиграет войну в Украине

Общие новости

Французский лидер, судя по всему, осознаёт угрозу

Макрон: Условием безопасности Европы является то, что Россия не выиграет войну в Украине

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что война России против Украины является ключевой угрозой для безопасности Европы.

Об этом он сказал во время программного выступления в университете Сорбонны в Париже.

"Непременным условием нашей безопасности является то, чтобы Россия не выиграла агрессивную войну, которую она ведет в Украине.

Есть ли у нас какие-то ограничения? Нет. И поэтому мы должны быть убедительными, сдерживать, присутствовать и продолжать усилия. Поэтому то, что нам нужно сделать, и это новая парадигма, - это надежная оборона европейского континента.

Мы должны четко осознавать тот факт, что наша Европа сегодня смертна. Она может умереть, и это зависит исключительно от нашего выбора. Сегодня решается вопрос мира и войны на нашем континенте.

Заглядывая в следующее десятилетие, существует огромный риск того, что мы будем ослаблены или даже отброшены назад, потому что мы находимся в беспрецедентном моменте потрясений в мире, ускорения и больших трансформаций", - предупредил глава Франции.

Напомним, 26 февраля Макрон отметил возможность вмешательства иностранных войск в войну в Украине.

По теме
yellow-arrow
Правительства Польши и Литвы могут помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста
yellow-arrow
Мораес рассказал, чем будет заниматься после завершения карьеры
yellow-arrow
Срна объяснил, почему поставил лайк под позорным постом Кафу
Украина Эммануэль Макрон война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
TF1
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости