Макрон: Условием безопасности Европы является то, что Россия не выиграет войну в Украине
Французский лидер, судя по всему, осознаёт угрозу
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что война России против Украины является ключевой угрозой для безопасности Европы.
Об этом он сказал во время программного выступления в университете Сорбонны в Париже.
"Непременным условием нашей безопасности является то, чтобы Россия не выиграла агрессивную войну, которую она ведет в Украине.
Есть ли у нас какие-то ограничения? Нет. И поэтому мы должны быть убедительными, сдерживать, присутствовать и продолжать усилия. Поэтому то, что нам нужно сделать, и это новая парадигма, - это надежная оборона европейского континента.
Мы должны четко осознавать тот факт, что наша Европа сегодня смертна. Она может умереть, и это зависит исключительно от нашего выбора. Сегодня решается вопрос мира и войны на нашем континенте.
Заглядывая в следующее десятилетие, существует огромный риск того, что мы будем ослаблены или даже отброшены назад, потому что мы находимся в беспрецедентном моменте потрясений в мире, ускорения и больших трансформаций", - предупредил глава Франции.
Напомним, 26 февраля Макрон отметил возможность вмешательства иностранных войск в войну в Украине.
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