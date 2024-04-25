Макрон: Условием безопасности Европы является то, что Россия не выиграет войну в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что война России против Украины является ключевой угрозой для безопасности Европы.

Об этом он сказал во время программного выступления в университете Сорбонны в Париже.

"Непременным условием нашей безопасности является то, чтобы Россия не выиграла агрессивную войну, которую она ведет в Украине.

Есть ли у нас какие-то ограничения? Нет. И поэтому мы должны быть убедительными, сдерживать, присутствовать и продолжать усилия. Поэтому то, что нам нужно сделать, и это новая парадигма, - это надежная оборона европейского континента.

Мы должны четко осознавать тот факт, что наша Европа сегодня смертна. Она может умереть, и это зависит исключительно от нашего выбора. Сегодня решается вопрос мира и войны на нашем континенте.

Заглядывая в следующее десятилетие, существует огромный риск того, что мы будем ослаблены или даже отброшены назад, потому что мы находимся в беспрецедентном моменте потрясений в мире, ускорения и больших трансформаций", - предупредил глава Франции.