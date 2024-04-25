ТЦК за границей не будут вручать повестки, - Минобороны

Граждане призывного возраста за рубежом будут иметь возможность обновить военно-учетные данные, в том числе и через электронный кабинет.

Об этом заявил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин, передает Радио Свобода.

"ТЦК за рубежом работать не будут. Министерство обороны не может комментировать те или иные действия Министерства иностранных дел. Это (вручение повесток за рубежом. - Ред.) выглядит довольно нереальным", - сказал он.

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Представитель Минобороны пояснил, что после вступления в силу нового закона о мобилизации у мужчин призывного возраста в Украине и за рубежом в течение 60 дней будет возможность обновить военно-учетные данные, в том числе и через электронный кабинет.

На уточняющий вопрос, означает ли это, что мужчинам из-за рубежа не нужно возвращаться в Украину, чтобы обновить свои данные, Лазуткин ответил: "Обязательно ехать в Украину не надо, но если человек хочет защищать Родину, хочет присоединиться к Силам обороны, то, понятное дело, что стоит приезжать в Украину... Для тех, кто за границей, будет возможность сделать это (обновить военно-учетные данные. - Ред.) в консульских учреждениях, а также через электронный кабинет".

Спикер сказал, что сейчас делают все возможное, чтобы электронный кабинет, через который можно обновить данные, заработал в июне.

"Сейчас делается все возможное для того, чтобы такая возможность была...На этапе активной разработки (электронный кабинет. - Ред.). Я практически ежедневно общаюсь с людьми, которые занимаются этим. Там очень много вопросов, и в том числе, которые касаются технических решений, кибербезопасности. Процесс идет, талантливые люди вовлечены в него. Планируется, что заработает все июне (заработает электронный кабинет. - Ред.), и можно будет загрузить туда информацию о себе, будет подтягиваться туда информация из государственных реестров. Таким образом, сервис станет более удобным для большего количества граждан, которые уже привыкли жить с помощью смартфона, ноутбука, планшета", - пояснил Лазуткин.

По его словам, прохождение военно-врачебной комиссии в электронном кабинете не предусмотрено. Зато внедрение электронного кабинета позволит качественно осуществлять учет военнообязанных.

"Электронный кабинет пока не предусматривает прохождения ВЛК. Речь идет об обновлении данных прежде всего - изменения места жительства, изменение семейного положения, бронирование, резервирование, и т.д.", - подытожил Лазуткин.