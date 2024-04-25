В Николаеве на парковке произошел взрыв из-за неосторожной перегрузки боеприпасов: 2 военных погибли, двое получили ранения

В Николаеве на парковке произошел взрыв из-за неосторожной перегрузки боеприпасов. Погибли 2 военных, двое получили ранения. Также были травмированы спасатели.

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Об этом сообщает пресс-службу ГБР.

24 апреля в Николаеве на автомобильной парковке во время неосторожной перегрузки боеприпасов военнослужащими из одного автомобиля в другой произошла детонация.

"В результате взрыва погибли двое бойцов и еще двое ранены. Также загорелись автомобили, которые были рядом с эпицентром взрыва. Во время ликвидации пожара, произошел еще один взрыв из-за которого травмировались пять спасателей, приехавших на вызов", - говорится в сообщении.