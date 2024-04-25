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Диденко: У Кварцяного случались двусторонки в бронежилетах - придумывал он игрокам такие осложнения

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Играли 11 человек из основы против 18 ребят из дубля

Диденко: У Кварцяного случались двусторонки в бронежилетах - придумывал он игрокам такие осложнения

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Бывший нападающий "Металлиста", "Черноморца", "Волыни" и ряда других клубов Анатолий Диденко вспомнил о работе с многолетним тренером луцкой команды Виталием Кварцяным.

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– Как у Вас сложились отношения с Виталием Кварцяным?

– Кварцяный – человек вспыльчивый. Однако он быстро отходил. Могу сказать, что он хороший мотиватор. Он всегда говорил, что надо ставить цели, даже если они кажутся недостижимыми. Иногда спортсмену по жизни не хватает такого человека, который может направить. Недаром он раскрыл так много футболистов.

– На Ваших глазах кому-то по голове от Кварцяного прилетало?

– Ну, бутылки могли летать. Случались жесткие моменты. Однако, поверьте, в раздевалке каждой команды есть свои нюансы. Было весело, одним словом.

– А правда, что у Кварцяного был какой-то особый фейс-контроль новичков?

– Ходили байки, что как-то приехал бразилец с гитарой, и он его сразу отправил. Мог отправлять домой, если ему не понравилась походка или техника бега.

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– Какие интересные упражнения в тренировочном процессе Кварцяного Вам запомнились?

– Могли играть двухсторонки без аутов. То есть прямо на беговых дорожках шла игра. Никто не свистел. Отдача была максимальной.

– В брониках бегали?

– Да, случались двусторонки в бронежилетах. Играли 11 человек из основы против 18 ребят из дубля. Придумывал Кварцяный нам такие осложнения.

– Говорят, у Кварцяного очень тяжелые сборы.

– Да, я на себе испытывал, что такое три тренировки в день. Приехали мы в отель "Камелот" в Ужгороде. В 6:00 подъем и пробежка 40 минут по морозу. Затем в 11:00 вторая тренировка и в 17:00 вечерняя. Было трудно. Иногда люди от усталости просыпались и спрашивали у администратора: "А какая сейчас тренировка? Третья? Вторая?". Ты реально уже начинаешь путаться.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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