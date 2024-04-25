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Украинцы смогут оставаться в Германии с недействительным паспортом

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Об этом заявил представитель берлинского сената

Украинцы смогут оставаться в Германии с недействительным паспортом

Daniel Kalker/picture alliance/dpa

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Предоставление временного вида на жительство не предусматривает наличия у гражданина действующего паспорта.

Как передает DW, об этом заявил представитель берлинского сената в ответе на запрос издания.

Отмечается, что предоставление или продление украинским беженцам временного вида на жительство в Германии не предусматривает непременного наличия у них действующего паспорта. Главное, чтобы у немецких властей была хоть какая-нибудь возможность установить личность.

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Право на пребывание в стране и все связанные с этим возможности, подчеркивает представитель сената, остаются в силе независимо от решения МИД Украины временно приостановить предоставление консульских услуг для украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, находящихся за рубежом.

Кроме того, если украинское посольство или консульство откажет гражданину Украины в выдаче или продлении его паспорта только на основании непройденной им службы в армии, то берлинское земельное управление по делам иностранцев (Landesamt für Einwanderung) может выдать ему для поездок за границу проездной документ, заменяющий паспорт.

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Правда, добавляет представитель сената, будет делаться это лишь в исключительных случаях, поскольку правила пребывания иностранцев в Германии позволяют иммиграционным ведомствам выдавать немецкие документы, заменяющие документы, лицам призывного возраста, если они могут доказать наличие для поездки веских причин. Воинская обязанность сама по себе считается в Германии вполне приемлемой гражданской обязанностью.

"Соответствующие платные ходатайства о выдаче немецкого проездного документа будут тщательно проверяться и, как правило, отклоняться", - добавил он.

Напомним, что 23 апреля ГП "Документ" прекратило выдачу документов за рубежом "по техническим причинам".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что главным приоритетом сейчас является защита Украины от уничтожения. А пребывание за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед Родиной.

В МИД объяснили, что предоставление консульских услуг ограничено временно. Его обещают восстановить в соответствии с изменениями в законодательстве относительно военного учета.

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