Megogo не будет транслировать бой Ломаченко - Камбосос

Стриминговый сервис MEGOGO не будет транслировать бой украинского бывшего чемпиона мира в трех дивизионах Василия Ломаченко (17-3, 11 КО) против Джорджа Камбососа (21-2, 10 КО), который состоится 12 мая.

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Об этом сообщил комментатор Максим Диденко, такую информацию ему предоставили в пресс-службе медиасервиса.

Напомним, что MEGOGO не транслировал и прошлый бой Ломаченко против Девина Хейни. Тогда в медиасервисе сообщили, что "отказ от показа этого боя является принципиальным решением спортивной редакции".

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Тем не менее, тогда промоутерская компания Top Rank организовала бесплатный показ поединка для украинцев на YoyTube.