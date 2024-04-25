"Формат немножко будет другой". Милевский обещает возобновить активность своего Youtube-канала
Работают над этим
Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины
– Ютуб-канал "Миля". Ты его возобновишь?
– Мы работаем, да.
– Думаешь, ищешь новые идеи?
– Да, мы с Серегой, моим другом, работаем над этим. Сейчас потеплеет – обязательно что-то выйдет. Очень хочется, чтобы это понравилось всем, поэтому мы не спешим.
– Формат такой же, как был, или что-то более социальное, в духе времени?
– Формат немножко будет другой.
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– Более серьезный?
– Нет, это не будет серьезным. Просто пойми, что тот формат, который был, он больше такой был развлекательный, наверное. И я не совсем готов был его снимать, не совсем готов был смеяться.
Надо для этого, чтобы прошло время. Оно уже прошло, в принципе, предостаточно, но все равно не дает покоя то, что происходит у нас в стране.
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