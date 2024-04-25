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"Формат немножко будет другой". Милевский обещает возобновить активность своего Youtube-канала

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"Формат немножко будет другой". Милевский обещает возобновить активность своего Youtube-канала

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Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский рассказал о том, что вскоре возобновит активность на своем Youtube-канале.

– Ютуб-канал "Миля". Ты его возобновишь?

– Мы работаем, да.

– Думаешь, ищешь новые идеи?

– Да, мы с Серегой, моим другом, работаем над этим. Сейчас потеплеет – обязательно что-то выйдет. Очень хочется, чтобы это понравилось всем, поэтому мы не спешим.

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– Формат такой же, как был, или что-то более социальное, в духе времени?

– Формат немножко будет другой.

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– Более серьезный?

– Нет, это не будет серьезным. Просто пойми, что тот формат, который был, он больше такой был развлекательный, наверное. И я не совсем готов был его снимать, не совсем готов был смеяться.

Надо для этого, чтобы прошло время. Оно уже прошло, в принципе, предостаточно, но все равно не дает покоя то, что происходит у нас в стране.

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Артем Милевский
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Источник:
SportarenaTV
Опубликовал: Михаил Черныш
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