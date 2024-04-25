Очереди? ТЦК работают круглосуточно. В Сухопутных войсках рассказали, как связаться с военкоматом

Сухопутные войска ВСУ сообщили, что территориальные центры комплектования и соцподдержки работают круглосуточно, с ними можно предварительно связаться.

"Уважаемые граждане. Появляется много информации об очередях у ТЦК. Это хорошо, что большое количество людей решило обновить данные или стать на учет.

Но хотим вам сообщить: Территориальные центры комплектования работают 24/7. Вы можете прийти в любое удобное для вас время", - говорится в сообщении сухопутных войск ВСУ в Facebook