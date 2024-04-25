Очереди? ТЦК работают круглосуточно. В Сухопутных войсках рассказали, как связаться с военкоматом
Появляется много информации об очередях у ТЦК
фото из свободных источников
Сухопутные войска ВСУ сообщили, что территориальные центры комплектования и соцподдержки работают круглосуточно, с ними можно предварительно связаться.
"Уважаемые граждане. Появляется много информации об очередях у ТЦК. Это хорошо, что большое количество людей решило обновить данные или стать на учет.
Но хотим вам сообщить: Территориальные центры комплектования работают 24/7. Вы можете прийти в любое удобное для вас время", - говорится в сообщении сухопутных войск ВСУ в Facebook
Также Сухопутные войска отмечают, что мужчины призывного возраста могут предварительно позвонить в ТЦК.
Как известно, согласно новому закону о мобилизации, мужчины призывного возраста должны в течение 60 дней уточнить свои учетные данные в ТЦК, ЦПАП или через электронный кабинет.
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