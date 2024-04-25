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Очереди? ТЦК работают круглосуточно. В Сухопутных войсках рассказали, как связаться с военкоматом

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Появляется много информации об очередях у ТЦК

Очереди? ТЦК работают круглосуточно. В Сухопутных войсках рассказали, как связаться с военкоматом

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сухопутные войска ВСУ сообщили, что территориальные центры комплектования и соцподдержки работают круглосуточно, с ними можно предварительно связаться.

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"Уважаемые граждане. Появляется много информации об очередях у ТЦК. Это хорошо, что большое количество людей решило обновить данные или стать на учет.

Но хотим вам сообщить: Территориальные центры комплектования работают 24/7. Вы можете прийти в любое удобное для вас время", - говорится в сообщении сухопутных войск ВСУ в Facebook

Также Сухопутные войска отмечают, что мужчины призывного возраста могут предварительно позвонить в ТЦК.

Как известно, согласно новому закону о мобилизации, мужчины призывного возраста должны в течение 60 дней уточнить свои учетные данные в ТЦК, ЦПАП или через электронный кабинет.

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