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Лукашенко пригрозил Западу ядерным апокалипсисом

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Россия разместила на территории Беларуси ядерное оружие

Лукашенко пригрозил Западу ядерным апокалипсисом

фото - Getty Images

Новина українською

Правитель Беларуси Александр Лукашенко заявил, что применение Россией всего своего военного арсенала в ответ на действия Запада приведет к "апокалипсису".

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Если Россия применит весь свой арсенал в ответ на действия Запада, настанет "апокалипсис". Об этом заявил правитель Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 25 апреля, выступая на Всебелорусском народном собрании (ВНС).

"Если ситуация сложится угрожающе - прежде всего, чего они хотят для внутренней ситуации в России, - Россия применит весь арсенал, которым она обладает. Это будет апокалипсис. Для этого все готово", - заявил Лукашенко.

По его мнению, в случае столкновения с Россией Североатлантический альянс нанесет первый удар по территории Беларуси, поскольку Минск разместил у себя ядерное оружие России. В этом случае, пригрозил Лукашенко, противник получит "мгновенный ответ от нас всеми видами оружия, в том числе от РФ… Мы сегодня полны решимости стопроцентно противостоять любому агрессору и нанести ему неприемлемый ущерб". Он напомнил о недавнем заявлении президента России Владимира Путина, что нападение на Беларусь будет расцениваться Москвой как нападение на РФ.

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Сам Путин в последнее время заявлял, что российская ядерная доктрина допускает два возможных порога применения ядерного оружия: ответный удар на первый ядерный удар противника и если "само существование России как государства окажется под угрозой, даже если будет применено обычное оружие".

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Источник:
DW
Опубликовал: Михаил Черныш
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