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Шевченко и Бедный провели встречу - намереваются сделать спорт более массовым и честным

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Шевченко и Бедный провели встречу - намереваются сделать спорт более массовым и честным

uaf.ua

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В Министерстве молодежи и спорта Украины состоялась рабочая встреча, в которой приняли участие глава министерства Матвей Бедный, президент УАФ Андрей Шевченко и директор государственного учреждения "Спорт для всех" Андрей Ребрина.

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Во время встречи участники обсудили развитие футбола в Украине и подписали документы, которые помогут сделать спорт более массовым и честным.

В частности, глава министерства Матвей Бедный и президент УАФ Андрей Шевченко подписали договор о сотрудничестве между УАФ и Минмолодьспорта, а также меморандум о сотрудничестве и обмене информацией между УАФ и Минмолодьспорта.

При подписании документов участники встречи акцентировали внимание на сотрудничестве в рамках платформы добродетели. Эта инициатива поможет обеспечить честность в спорте и предотвратить манипуляции.

Андрей Шевченко поблагодарил за поддержку руководителя министерства и отметил квалификацию двух юношеских сборных и национальной команды на чемпионаты Европы. А также подчеркнул, что впервые в истории нынешним летом мужская сборная Украины примет участие в футбольном турнире летней Олимпиады.

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Также во время встречи президент УАФ и директор ГУ Спорт для всех подписали меморандум о сотрудничестве. Стороны будут совместно работать над привлечением наибольшего количества украинцев в спортивные мероприятия и популяризацией футбола.

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Андрей Шевченко Матвей Бедный УАФ
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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