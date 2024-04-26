Шевченко и Бедный провели встречу - намереваются сделать спорт более массовым и честным

В Министерстве молодежи и спорта Украины состоялась рабочая встреча, в которой приняли участие глава министерства Матвей Бедный, президент УАФ Андрей Шевченко и директор государственного учреждения "Спорт для всех" Андрей Ребрина.

Читайте также Шевченко провел встречу с президентом НОК и главой Минмолодьспорта

Во время встречи участники обсудили развитие футбола в Украине и подписали документы, которые помогут сделать спорт более массовым и честным.

В частности, глава министерства Матвей Бедный и президент УАФ Андрей Шевченко подписали договор о сотрудничестве между УАФ и Минмолодьспорта, а также ⁠меморандум о сотрудничестве и обмене информацией между УАФ и Минмолодьспорта.

При подписании документов участники встречи акцентировали внимание на сотрудничестве в рамках платформы добродетели. Эта инициатива поможет обеспечить честность в спорте и предотвратить манипуляции.

Андрей Шевченко поблагодарил за поддержку руководителя министерства и отметил квалификацию двух юношеских сборных и национальной команды на чемпионаты Европы. А также подчеркнул, что впервые в истории нынешним летом мужская сборная Украины примет участие в футбольном турнире летней Олимпиады.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Также во время встречи президент УАФ и директор ГУ Спорт для всех подписали меморандум о сотрудничестве. Стороны будут совместно работать над привлечением наибольшего количества украинцев в спортивные мероприятия и популяризацией футбола.