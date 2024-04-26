Артему Федецкому – 39 лет: что вы знаете о бывшем защитнике Днепра и сборной Украины? Квиз от UA-Футбол
Делитесь самыми яркими воспоминаниями из карьеры украинца в комментариях
fc-dnipro.com.ua
26 апреля экс-защитнику "Днепра" и сборной Украины Артему Федецкому исполняется 39 лет.
Читайте такжеФедецкий: Коноплянка еще 100% потянет уровень УПЛ. Вот Полесье сейчас подписывает много опытных игроков
По этому поводу мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы помните карьеру правого защитника, пройдя наш квиз.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Главный тренер Эвертона рассказал о травме Миколенко
- Сабо: Мудрик своими выступлениями за Челси сделал антирекламу нашим игрокам
- Аутсайдер УПЛ интересуется Ракицким - Источник
- Минобороны опубликовало полный перечень изменений в закон о мобилизации
- Лидер Манчестер Сити устроил роскошный праздник по случаю пополнения в семействе. ФОТО
- 17-летний вундеркинд Барселоны оказался поклонником знаменитой порнозвезды. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн