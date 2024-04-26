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Артему Федецкому – 39 лет: что вы знаете о бывшем защитнике Днепра и сборной Украины? Квиз от UA-Футбол

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Артему Федецкому – 39 лет: что вы знаете о бывшем защитнике Днепра и сборной Украины? Квиз от UA-Футбол

fc-dnipro.com.ua

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

26 апреля экс-защитнику "Днепра" и сборной Украины Артему Федецкому исполняется 39 лет.

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По этому поводу мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы помните карьеру правого защитника, пройдя наш квиз.

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Артем Федецкий квиз от UA-Футбол
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