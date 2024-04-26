ВСУ уничтожили 950 оккупантов и 31 артсистему за сутки
Обновлённые данные
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери российской армии за минувшие сутки войны.
Силы обороны ликвидировали еще 950 противников. Также было выведено из строя более 110 единиц боевой техники оккупантов.
В целом потери рф с 24 февраля 2022 года выглядят следующим образом:
- личного состава - около 463 930 (+950) человек,
- танков - 7 262 (+7) ед,
- боевых бронированных машин - 13 957 (+15) ед,
- артиллерийских систем - 11 867 (+31) ед,
- РСЗО - 1 049 (+0) ед,
- средств ПВО - 772 (+0) ед,
- самолетов - 348 (+0) ед,
- вертолетов - 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 9 461 (+12) ед,
- крылатых ракет - 2 119 (+1) ед,
- кораблей/катеров - 26 (+0) ед,
- подводных лодок - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 15 984 (+35) ед,
- специальной техники - 1 962 (+16) ед.
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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