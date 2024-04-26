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ВСУ уничтожили 950 оккупантов и 31 артсистему за сутки

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ВСУ уничтожили 950 оккупантов и 31 артсистему за сутки

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

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Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери российской армии за минувшие сутки войны.

Силы обороны ликвидировали еще 950 противников. Также было выведено из строя более 110 единиц боевой техники оккупантов.

В целом потери рф с 24 февраля 2022 года выглядят следующим образом:

  • личного состава - около 463 930 (+950) человек,
  • танков - 7 262 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин - 13 957 (+15) ед,
  • артиллерийских систем - 11 867 (+31) ед,
  • РСЗО - 1 049 (+0) ед,
  • средств ПВО - 772 (+0) ед,
  • самолетов - 348 (+0) ед,
  • вертолетов - 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 9 461 (+12) ед,
  • крылатых ракет - 2 119 (+1) ед,
  • кораблей/катеров - 26 (+0) ед,
  • подводных лодок - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 15 984 (+35) ед,
  • специальной техники - 1 962 (+16) ед.
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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