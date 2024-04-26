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Politico: США готовят самый большой пакет военной помощи Украине

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Правда, не всё сразу

Politico: США готовят самый большой пакет военной помощи Украине

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

США завершают подготовку одного из крупнейших на сегодня пакетов военной помощи для Украины и готовятся подписать контракты на поставку оружия и оборудования для Вооруженных сил Украины на сумму до 6 миллиардов долларов.

Об этом стало известно Politico.

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По данным издания, пакет помощи могут подготовить и объявить уже сегодня, 26 апреля. Пакет профинансируют из недавно принятого закона о помощи от Штатов в размере 61 миллиарда долларов. Он будет содержать ракеты для комплексов Patriot, артиллерийские боеприпасы, боеприпасы для HIMARS, беспилотники, антидроновое оборудование, а также ракеты класса "воздух-воздух" для истребителей.

Ожидается, что указанное вооружение будет предоставляться по программе USAI (Инициатива содействия безопасности Украины) и будет поступать в течение нескольких лет.

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Источник:
Politico
Опубликовал: Александр Бураков
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