Politico: США готовят самый большой пакет военной помощи Украине

США завершают подготовку одного из крупнейших на сегодня пакетов военной помощи для Украины и готовятся подписать контракты на поставку оружия и оборудования для Вооруженных сил Украины на сумму до 6 миллиардов долларов.

Об этом стало известно Politico.

Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

По данным издания, пакет помощи могут подготовить и объявить уже сегодня, 26 апреля. Пакет профинансируют из недавно принятого закона о помощи от Штатов в размере 61 миллиарда долларов. Он будет содержать ракеты для комплексов Patriot, артиллерийские боеприпасы, боеприпасы для HIMARS, беспилотники, антидроновое оборудование, а также ракеты класса "воздух-воздух" для истребителей.

Ожидается, что указанное вооружение будет предоставляться по программе USAI (Инициатива содействия безопасности Украины) и будет поступать в течение нескольких лет.