Politico: США готовят самый большой пакет военной помощи Украине
Правда, не всё сразу
Getty Images / Global Images Ukraine
США завершают подготовку одного из крупнейших на сегодня пакетов военной помощи для Украины и готовятся подписать контракты на поставку оружия и оборудования для Вооруженных сил Украины на сумму до 6 миллиардов долларов.
Об этом стало известно Politico.
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По данным издания, пакет помощи могут подготовить и объявить уже сегодня, 26 апреля. Пакет профинансируют из недавно принятого закона о помощи от Штатов в размере 61 миллиарда долларов. Он будет содержать ракеты для комплексов Patriot, артиллерийские боеприпасы, боеприпасы для HIMARS, беспилотники, антидроновое оборудование, а также ракеты класса "воздух-воздух" для истребителей.
Ожидается, что указанное вооружение будет предоставляться по программе USAI (Инициатива содействия безопасности Украины) и будет поступать в течение нескольких лет.
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