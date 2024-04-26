Беларусь одобрила декларацию, которая поможет официально воевать против Украины

Всебелорусское народное собрание утвердило обновленную концепцию нацбезопасности и военную доктрину. Об этом сообщает информагентство "Белта".

Министр обороны Виктор Хренин пояснил, что в военной доктрине указаны "источники угроз для Беларуси", и среди возможных вариантов добавлено "разрешение внутреннего конфликта руками псевдобеларусских экстремистских организаций вроде полка Калиновского".

Также в доктрине закреплена возможность предоставления помощи союзникам. В частности, отправки военных.

"Беларусь считает возможным предоставление военной помощи дружественным государствам на основании двусторонних и многосторонних международных договоров Республики Беларусь, в частности, направлением военного контингента для участия в соответствующей деятельности по поддержанию международного мира и безопасности", - говорится в документе.