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Украина вернула тела 140 павших защитников

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Украина вернула тела 140 павших защитников

Alexander Gimanov

Новина українською

В пятницу, 26 апреля, по результатам репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 140 павших защитников. Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Отмечается, что возвращены тела 112 защитников, воевавших на Донецком направлении, 20 воинов, павших на Луганском направлении, пять тел защитников с Сумского направления, два тела военных из Запорожского и одного из Херсонского направления.

"Павших вернули благодаря взаимодействию сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными с Объединенным центром СБУ, МВД Украины, Секретариатом уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ВС Украины (ЦУ ЦВС), ГУ ГСЧС Украины, другими представителями структур сектора безопасности и обороны Украины. Отдельная благодарность за содействие Международному комитету Красного Креста", - говорится в сообщении.

В Координационном штабе также отметили, что Вооруженные силы Украины перевезут репатриированные тела и останки в определенные государственные учреждения. Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших. Уже потом тела передадут семьям для захоронения.

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Опубликовал: Александр Бураков
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