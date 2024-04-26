ГУР уничтожило Ка-32 на аэродроме в Москве - вертолёт принадлежал Минобороны России

Главное управление разведки Министерства обороны Украины провело операцию по уничтожению российского транспортного вертолета Ка-32.

Об этом сообщает НВ со ссылкой на источник в украинских спецслужбах.

Отмечается, что вражеский вертолет удалось сжечь на международном аэродроме "Остафьево" в Москве. Этот Ка-32 принадлежал Минобороны РФ и использовался для авиаподдержки российской оккупационной армии, а именно - для обеспечения логистических потребностей и эвакуационных операций.