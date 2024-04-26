  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. ГУР уничтожило Ка-32 на аэродроме в Москве - вертолёт принадлежал Минобороны России
В тренде

ГУР уничтожило Ка-32 на аэродроме в Москве - вертолёт принадлежал Минобороны России

Общие новости

Достают даже в тылу

ГУР уничтожило Ка-32 на аэродроме в Москве - вертолёт принадлежал Минобороны России

28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу

Новина українською

Главное управление разведки Министерства обороны Украины провело операцию по уничтожению российского транспортного вертолета Ка-32.

Об этом сообщает НВ со ссылкой на источник в украинских спецслужбах.

Отмечается, что вражеский вертолет удалось сжечь на международном аэродроме "Остафьево" в Москве. Этот Ка-32 принадлежал Минобороны РФ и использовался для авиаподдержки российской оккупационной армии, а именно - для обеспечения логистических потребностей и эвакуационных операций.

Напомним, 19 апреля в России упал стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Впоследствии стало известно, что он был сбит зенитно-ракетными подразделениями Воздушных сил во взаимодействии с ГУР.

По теме
yellow-arrow
Украина вернула тела 140 павших защитников
yellow-arrow
"Мы найдем общий язык с Ротанем". Срна ответил, отпустит ли Шахтер своих игроков на Олимпиаду
yellow-arrow
Беларусь одобрила декларацию, которая поможет официально воевать против Украины
ГУР война с россией вертолет
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
НВ
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости