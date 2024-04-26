ГУР уничтожило Ка-32 на аэродроме в Москве - вертолёт принадлежал Минобороны России
Достают даже в тылу
28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу
Главное управление разведки Министерства обороны Украины провело операцию по уничтожению российского транспортного вертолета Ка-32.
Об этом сообщает НВ со ссылкой на источник в украинских спецслужбах.
Отмечается, что вражеский вертолет удалось сжечь на международном аэродроме "Остафьево" в Москве. Этот Ка-32 принадлежал Минобороны РФ и использовался для авиаподдержки российской оккупационной армии, а именно - для обеспечения логистических потребностей и эвакуационных операций.
Напомним, 19 апреля
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