Кулеба - о возвращении военнообязанных в Украину: Это вопрос справедливости
Комментарий главы МИД относительно нашумевшего решения
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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что возвращение мужчин из-за рубежа будет справедливым в отношении тех, кто остался в Украине.
Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с латвийским коллегой Байбой Браже.
"Думаю, что это (возвращение военнообязанных в страну, - прим.) справедливо по отношению к украинским мужчинам в Украине. Думаю, что это будет справедливо по отношению к ним, если мужчины из-за рубежа вернутся в Украину.
Моей задачей, как дипломата, является защита украинцев за рубежом, и я буду это делать. Но, как я уже упоминал, речь идет о справедливости. Справедливость в отношениях между украинскими мужчинами за рубежом и украинскими мужчинами в Украине. И справедливость в отношениях между государством Украина и гражданином Украины", - отметил Кулеба.
Напомним, что недавно Кабмин выпустил
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