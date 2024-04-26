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Кулеба - о возвращении военнообязанных в Украину: Это вопрос справедливости

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Комментарий главы МИД относительно нашумевшего решения

Кулеба - о возвращении военнообязанных в Украину: Это вопрос справедливости

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что возвращение мужчин из-за рубежа будет справедливым в отношении тех, кто остался в Украине.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с латвийским коллегой Байбой Браже.

"Думаю, что это (возвращение военнообязанных в страну, - прим.) справедливо по отношению к украинским мужчинам в Украине. Думаю, что это будет справедливо по отношению к ним, если мужчины из-за рубежа вернутся в Украину.

Моей задачей, как дипломата, является защита украинцев за рубежом, и я буду это делать. Но, как я уже упоминал, речь идет о справедливости. Справедливость в отношениях между украинскими мужчинами за рубежом и украинскими мужчинами в Украине. И справедливость в отношениях между государством Украина и гражданином Украины", - отметил Кулеба.

Напомним, что недавно Кабмин выпустил постановление, согласно которому мужчины призывного возраста больше не смогут получать паспорта за рубежом.

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Опубликовал: Александр Бураков
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