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Остин: Первые F-16 начнут прибывать в Украину вместе с обученными пилотами в этом году

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Сейчас проходит 21-е заседание Контактной группы по обороне Украины "Рамштайн"

Остин: Первые F-16 начнут прибывать в Украину вместе с обученными пилотами в этом году

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В этом году в Украину прибудут первые истребители F-16 вместе с подготовленными пилотами.

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Об этом глава Пентагона Ллойд Остин заявил перед началом заседания в формате "Рамштайн", информирует "РБК-Украина".

"В этом году в Украину начнут прибывать больше эскадрильи подаренных F-16 вместе с пилотами и обслуживающим персоналом, обученными членами этой Контактной группы", - сообщил Остин.

Он отметил, что за последние два года члены Контактной группы по обороне ("Рамштайн" - ред.) предоставили Украине более 70 комплексов ПВО средней и большой дальности, а также тысячи ракет.

"Мы предоставили более 3000 единиц бронетехники, в том числе более 800 основных боевых танков. Мы передали Украине десятки тысяч противотанковых ракет", - добавил Остин.

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Напомним, сегодня проходит 21-я встреча Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

В Минобороны отметили, что союзники обсудят поставки ракет ATACMS, снарядов и другого вооружения.

Ранее сообщалось, что Украина получит от партнеров истребители F-16.Коалицию возглавляют Нидерланды и Дания. Также союзники обучают украинских пилотов и инженеров.

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Комментарии
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alexrico11 (Кривий Ріг)
26.04.2024 в 18:56
Виродки... Коли? 31 грудня в 23:55?
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Комментарии 2
alexrico11 (Кривий Ріг)
26.04.2024 в 18:56
Виродки... Коли? 31 грудня в 23:55?
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1
0
download1 (huyersk)
26.04.2024 в 19:47
Точно! Смішно, якби не було так гірко
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