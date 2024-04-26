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США анонсировали выделение Украине еще одного пакета помощи на 1 млрд долларов

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Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин

США анонсировали выделение Украине еще одного пакета помощи на 1 млрд долларов

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Министр обороны США Ллойд Остин объявил, что Соединенные Штаты выделяют еще один пакет оборонной помощи Украине суммой в $1 миллиард.

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Об этом он сообщил перед началом заседания в формате "Рамштайн", информирует Укринформ.

По его словам, пакет помощи будет включать ракеты для HIMARS, снаряды, системы ПВО и другое вооружение.

Ранее сообщалось, что министерство обороны США после подписания президентом Джо Байденом закона о помощи Украине объявило о новом пакете помощи Украине в области безопасности и обороны.

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Также Соединенные Штаты вскоре объявят о контракте на закупку оружия для Украины на сумму $6 миллиардов.

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