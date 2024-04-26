США выделили крупнейший пакет военной помощи Украине на 6 млрд долларов
Дело сдвинулось с мёртвой точки
Getty Images/Global Images Ukraine
Соединенные Штаты Америки сегодня, 26 апреля, выделили самый большой пакет военной помощи Украине. Его общая стоимость составляет 6 млрд долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Пентагона Ллойда Остина после заседания в формате "Рамштайн" и на страницу Минобороны США.
"Я рад объявить о выделении 6 млрд долларов в рамках инициативы помощи Украине", - сказал он.
По его словам, это позволит США закупать оружие, которое производится американскими предприятиями. Остин добавил, что этот пакет помощи является самым большим.
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"Он будет включать в себя критически важные средства перехвата для систем NASAMS и Patriot. Больше беспилотников и прочего оборудования. Большое количество артиллерийских боеприпасов и ракет "земля-воздух". Чтобы эта помощь была поставлена на устойчивое основание", - добавил чиновник.
Таким образом, ВСУ получат:
- Дополнительные боеприпасы для ЗРК Патриот;
- Дополнительные боеприпасы для систем NASAMS;
- Оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров ПВО с системами ПВО Украины;
- Аппаратура и системы для противодействия дронам;
- Боеприпасы для ракетных систем с лазерным наведением;
- Многоцелевые радары;
- Противоартиллерийские радары;
- Дополнительные боеприпасы для систем HIMARS;
- Артиллерийские снаряды калибра 155 и 152 мм;
- Высокоточные авиационные боеприпасы;
- Беспилотные авиационные системы Switchblade и Puma;
- Тактические машины для буксировки вооружения и техники;
- Боеприпасы для подрыва;
- Компоненты для поддержки украинского производства дронов и других возможностей;
- Стрелковое оружие и дополнительные боеприпасы к стрелковому оружию;
- Вспомогательные предметы и поддержка для обучения, технического обслуживания и обеспечения поддержки.
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