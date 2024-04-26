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США выделили крупнейший пакет военной помощи Украине на 6 млрд долларов

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Дело сдвинулось с мёртвой точки

США выделили крупнейший пакет военной помощи Украине на 6 млрд долларов

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Соединенные Штаты Америки сегодня, 26 апреля, выделили самый большой пакет военной помощи Украине. Его общая стоимость составляет 6 млрд долларов.

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Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Пентагона Ллойда Остина после заседания в формате "Рамштайн" и на страницу Минобороны США.

"Я рад объявить о выделении 6 млрд долларов в рамках инициативы помощи Украине", - сказал он.

По его словам, это позволит США закупать оружие, которое производится американскими предприятиями. Остин добавил, что этот пакет помощи является самым большим.

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"Он будет включать в себя критически важные средства перехвата для систем NASAMS и Patriot. Больше беспилотников и прочего оборудования. Большое количество артиллерийских боеприпасов и ракет "земля-воздух". Чтобы эта помощь была поставлена на устойчивое основание", - добавил чиновник.

Таким образом, ВСУ получат:

  • Дополнительные боеприпасы для ЗРК Патриот;
  • Дополнительные боеприпасы для систем NASAMS;
  • Оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров ПВО с системами ПВО Украины;
  • Аппаратура и системы для противодействия дронам;
  • Боеприпасы для ракетных систем с лазерным наведением;
  • Многоцелевые радары;
  • Противоартиллерийские радары;
  • Дополнительные боеприпасы для систем HIMARS;
  • Артиллерийские снаряды калибра 155 и 152 мм;
  • Высокоточные авиационные боеприпасы;
  • Беспилотные авиационные системы Switchblade и Puma;
  • Тактические машины для буксировки вооружения и техники;
  • Боеприпасы для подрыва;
  • Компоненты для поддержки украинского производства дронов и других возможностей;
  • Стрелковое оружие и дополнительные боеприпасы к стрелковому оружию;
  • Вспомогательные предметы и поддержка для обучения, технического обслуживания и обеспечения поддержки.
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Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
26.04.2024 в 22:02
Ну до конца года денег хватит на оборону страны. А что будет потом когда к власти придет кремлевский клоун трамп??
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
26.04.2024 в 22:02
Ну до конца года денег хватит на оборону страны. А что будет потом когда к власти придет кремлевский клоун трамп??
Ответить
0
0

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