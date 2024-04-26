УАФ намерена отозвать представителей Украины в УЕФА. Это грозит потерей влияния

УАФ заявила, что Ассоциация приняла решение отозвать место Украины в Исполкоме УЕФА.

После обсуждения члены Исполкома УАФ приняли решение обратиться в УЕФА об отзыве Андрея Павелко с должности члена Исполнительного комитета УЕФА в соответствии с ч. 3 ст. 21 Устава УЕФА в связи с утратой им должности президента УАФ. Данное решение и соответствующее обращение уже направлено в УЕФА", - говорится в заявлении УАФ.

"Во время заседания Исполкома УАФ, которое прошло в Доме футбола 26 апреля, был рассмотрен вопрос по осуществлению предыдущим президентом УАФ Андреем Павелко полномочий члена Исполнительного комитета УЕФА.

При этом украинский журналист Игорь Бурбас сообщил, что УАФ намерена отозвать места в УЕФА не только Павелко, но и других функционеров. Также Бурбас заявил, что так как все позиции в Исполкоме УЕФА являются выборными, Украина потеряет свой голос и влияние в этих комитетах.

"В УАФ решили отозвать место Украины в исполнительном комитете УЕФА. По моей информации, сегодня на заседании нашего руководящего органа в Доме Футбола приняли решение обратиться в Европейский футбольный союз с ходатайством лишить Андрея Павелко членства в тамошнем Исполкоме.

Подобные просьбы будут касаться и некоторых других представителей Украины в УЕФА. Из профильных комитетов будут отзывать, в частности, Владимира Генинсона, Вадима Костюченко, Юрия Записоцкого. Все они должны были работать в административных органах до 2027 года.

Заменить каждого из них на кого-то другого нам не удастся, все позиции являются выборными. Поэтому в случае одобрения со стороны УЕФА Украина полностью теряет места и соответственно свой голос и влияние в этих комитетах, а также в главном исполнительном органе футбольной Европы", – написал Бурбас.