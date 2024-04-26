УАФ намерена отозвать представителей Украины в УЕФА. Это грозит потерей влияния
Все из-за Павелко, который остается в Исполкоме УЕФА
Getty Images/Global Images Ukraine
УАФ заявила, что Ассоциация приняла решение отозвать место Украины в Исполкоме УЕФА.
"Во время заседания Исполкома УАФ, которое прошло в Доме футбола 26 апреля, был рассмотрен вопрос по осуществлению предыдущим президентом УАФ Андреем Павелко полномочий члена Исполнительного комитета УЕФА.
После обсуждения члены Исполкома УАФ приняли решение обратиться в УЕФА об отзыве Андрея Павелко с должности члена Исполнительного комитета УЕФА в соответствии с ч. 3 ст. 21 Устава УЕФА в связи с утратой им должности президента УАФ. Данное решение и соответствующее обращение уже направлено в УЕФА", - говорится в заявлении УАФ.
При этом украинский журналист Игорь Бурбас сообщил, что УАФ намерена отозвать места в УЕФА не только Павелко, но и других функционеров. Также Бурбас заявил, что так как все позиции в Исполкоме УЕФА являются выборными, Украина потеряет свой голос и влияние в этих комитетах.
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"В УАФ решили отозвать место Украины в исполнительном комитете УЕФА. По моей информации, сегодня на заседании нашего руководящего органа в Доме Футбола приняли решение обратиться в Европейский футбольный союз с ходатайством лишить Андрея Павелко членства в тамошнем Исполкоме.
Подобные просьбы будут касаться и некоторых других представителей Украины в УЕФА. Из профильных комитетов будут отзывать, в частности, Владимира Генинсона, Вадима Костюченко, Юрия Записоцкого. Все они должны были работать в административных органах до 2027 года.
Заменить каждого из них на кого-то другого нам не удастся, все позиции являются выборными. Поэтому в случае одобрения со стороны УЕФА Украина полностью теряет места и соответственно свой голос и влияние в этих комитетах, а также в главном исполнительном органе футбольной Европы", – написал Бурбас.
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