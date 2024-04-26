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УАФ намерена отозвать представителей Украины в УЕФА. Это грозит потерей влияния

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Все из-за Павелко, который остается в Исполкоме УЕФА

УАФ намерена отозвать представителей Украины в УЕФА. Это грозит потерей влияния

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

УАФ заявила, что Ассоциация приняла решение отозвать место Украины в Исполкоме УЕФА.

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"Во время заседания Исполкома УАФ, которое прошло в Доме футбола 26 апреля, был рассмотрен вопрос по осуществлению предыдущим президентом УАФ Андреем Павелко полномочий члена Исполнительного комитета УЕФА.

После обсуждения члены Исполкома УАФ приняли решение обратиться в УЕФА об отзыве Андрея Павелко с должности члена Исполнительного комитета УЕФА в соответствии с ч. 3 ст. 21 Устава УЕФА в связи с утратой им должности президента УАФ. Данное решение и соответствующее обращение уже направлено в УЕФА", - говорится в заявлении УАФ.

При этом украинский журналист Игорь Бурбас сообщил, что УАФ намерена отозвать места в УЕФА не только Павелко, но и других функционеров. Также Бурбас заявил, что так как все позиции в Исполкоме УЕФА являются выборными, Украина потеряет свой голос и влияние в этих комитетах.

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"В УАФ решили отозвать место Украины в исполнительном комитете УЕФА. По моей информации, сегодня на заседании нашего руководящего органа в Доме Футбола приняли решение обратиться в Европейский футбольный союз с ходатайством лишить Андрея Павелко членства в тамошнем Исполкоме.

Подобные просьбы будут касаться и некоторых других представителей Украины в УЕФА. Из профильных комитетов будут отзывать, в частности, Владимира Генинсона, Вадима Костюченко, Юрия Записоцкого. Все они должны были работать в административных органах до 2027 года.

Заменить каждого из них на кого-то другого нам не удастся, все позиции являются выборными. Поэтому в случае одобрения со стороны УЕФА Украина полностью теряет места и соответственно свой голос и влияние в этих комитетах, а также в главном исполнительном органе футбольной Европы", – написал Бурбас.

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УЕФА Андрей Павелко УАФ Игорь Бурбас
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Карикатурист (Білозерське)
26.04.2024 в 22:59
"Тому у разі схвалення з боку УЄФА Україна повністю втрачає місця і, відповідно, свій голос і вплив".Нуль не може впливати більше ніж нуль.
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Комментарии 1
avatar
Карикатурист (Білозерське)
26.04.2024 в 22:59
"Тому у разі схвалення з боку УЄФА Україна повністю втрачає місця і, відповідно, свій голос і вплив".Нуль не може впливати більше ніж нуль.
Ответить
0
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