  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. УАФ отправила в отставку Баранку. Его сменщиком стал экс-работник правоохранительных органов Давиденко
В тренде

УАФ отправила в отставку Баранку. Его сменщиком стал экс-работник правоохранительных органов Давиденко

Общие новости
Обновлено

В УАФ новый председатель Комитета по этике и честной игре

УАФ отправила в отставку Баранку. Его сменщиком стал экс-работник правоохранительных органов Давиденко

Новина українською

Исполком УАФ на своем заседании 26 апреля принял решение о прекращении полномочий всего состава Комитета по этике и честной игре УАФ, возглавляемого Франческо Баранкой.

Читайте такжеУАФ создала Службу внутренних расследований

Как сообщает УАФ, новым председателем Комитета по этике и честной игре был назначен Андрей Давиденко, которому было поручено подготовить и предоставить президенту УАФ предложения по количественному и персональному составу, полномочиям, обязанностям и функциям комитета.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Отметим, что Андрей Давиденко возглавляет Службу внутренних расследований противоправного поведения участников футбольных соревнований УАФ. 38-летний специалист много лет работал в правоохранительных органах и имеет опыт сотрудничества с УАФ по вопросам борьбы с влиянием на результаты футбольных матчей.

По теме
yellow-arrow
УАФ намерена отозвать представителей Украины в УЕФА. Это грозит потерей влияния
yellow-arrow
США выделили крупнейший пакет военной помощи Украине на 6 млрд долларов
yellow-arrow
США анонсировали выделение Украине еще одного пакета помощи на 1 млрд долларов
Комитет по этике и честной игре Франческо Баранка УАФ
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости