УАФ отправила в отставку Баранку. Его сменщиком стал экс-работник правоохранительных органов Давиденко
В УАФ новый председатель Комитета по этике и честной игре
Исполком УАФ на своем заседании 26 апреля принял решение о прекращении полномочий всего состава Комитета по этике и честной игре УАФ, возглавляемого Франческо Баранкой.
Как сообщает УАФ, новым председателем Комитета по этике и честной игре был назначен Андрей Давиденко, которому было поручено подготовить и предоставить президенту УАФ предложения по количественному и персональному составу, полномочиям, обязанностям и функциям комитета.
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Отметим, что Андрей Давиденко возглавляет Службу внутренних расследований противоправного поведения участников футбольных соревнований УАФ. 38-летний специалист много лет работал в правоохранительных органах и имеет опыт сотрудничества с УАФ по вопросам борьбы с влиянием на результаты футбольных матчей.
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