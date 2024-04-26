УАФ отправила в отставку Баранку. Его сменщиком стал экс-работник правоохранительных органов Давиденко

Исполком УАФ на своем заседании 26 апреля принял решение о прекращении полномочий всего состава Комитета по этике и честной игре УАФ, возглавляемого Франческо Баранкой.

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Как сообщает УАФ, новым председателем Комитета по этике и честной игре был назначен Андрей Давиденко, которому было поручено подготовить и предоставить президенту УАФ предложения по количественному и персональному составу, полномочиям, обязанностям и функциям комитета.

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Отметим, что Андрей Давиденко возглавляет Службу внутренних расследований противоправного поведения участников футбольных соревнований УАФ. 38-летний специалист много лет работал в правоохранительных органах и имеет опыт сотрудничества с УАФ по вопросам борьбы с влиянием на результаты футбольных матчей.