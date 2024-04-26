УАФ провела ротацию представителей Украины в комитетах УЕФА, назначив новых руководителей Ассоциации

УАФ объявила о том, что проведет ротацию в комитетах и ​​панелях УЕФА.

Сделано это согласно циркуляру УЕФА от 28.03.2024, который дал возможность национальным ассоциациям обновить членство в комитетах и ​​панелях УЕФА с целью оптимизации соответствующего представительства.

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Учитывая, что большинство представителей Украины в комитетах и ​​панелях УЕФА на сегодняшний день потеряли должности в УАФ, Исполком Украинской ассоциации футбола на своем заседании 26 апреля решил отозвать следующих представителей УАФ из органов УЕФА:

— Андрея Павелко - с должностей заместителя председателя Комитета юношеского и любительского футбола УЕФА и заместителя председателя Комитета по футзалу и пляжному футболу УЕФА;

— Юрия Записоцкого - с должности второго вицеголовы Комитета по лицензированию клубов УЕФА;

— Вадима Костюченко - с должности члена Комитета ХетТрик УЕФА;

— Алексея Михайличенко - с должности члена Комитета соревнований национальных сборных УЕФА;

— Олега Протасова — с должности члена Комитета футбола УЕФА;

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— Владимира Генинсона — с должности члена Комитета стадионов и безопасности УЕФА;

— Андрея Бондаренко — с должности члена Панели административных экспертов УЕФА.

Исполкомом УАФ были определены следующие представители для занятия вакантных должностей:

— президент УАФ Андрей Шевченко – должности заместителя председателя Комитета юношеского и любительского футбола УЕФА;

—первый вице-президент УАФ Павел Бойчук - должности члена Комитета Хет-Трик УЕФА;

— вице-президент УАФ Сергей Ребров - должности члена Комитета соревнований национальных сборных УЕФА;

— вице-президент УАФ Александр Шевченко - должности второго вицеголовы Комитета по лицензированию клубов УЕФА;

— президент Ассоциации футзала Украины Сергей Владыко - должности заместителя председателя Комитета по футзалу и пляжному футболу УЕФА;

— председатель Комитета по профессиональному футболу УАФ Олег Лужный — должности члена Комитета по футболу УЕФА;

— заместитель генерального секретаря УАФ Виталий Данильченко - должности члена Панели административных экспертов УЕФА.