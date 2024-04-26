УАФ провела ротацию представителей Украины в комитетах УЕФА, назначив новых руководителей Ассоциации
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uaf.ua
УАФ объявила о том, что проведет ротацию в комитетах и панелях УЕФА.
Сделано это согласно циркуляру УЕФА от 28.03.2024, который дал возможность национальным ассоциациям обновить членство в комитетах и панелях УЕФА с целью оптимизации соответствующего представительства.
Учитывая, что большинство представителей Украины в комитетах и панелях УЕФА на сегодняшний день потеряли должности в УАФ, Исполком Украинской ассоциации футбола на своем заседании 26 апреля решил отозвать следующих представителей УАФ из органов УЕФА:
— Андрея Павелко - с должностей заместителя председателя Комитета юношеского и любительского футбола УЕФА и заместителя председателя Комитета по футзалу и пляжному футболу УЕФА;
— Юрия Записоцкого - с должности второго вицеголовы Комитета по лицензированию клубов УЕФА;
— Вадима Костюченко - с должности члена Комитета ХетТрик УЕФА;
— Алексея Михайличенко - с должности члена Комитета соревнований национальных сборных УЕФА;
— Олега Протасова — с должности члена Комитета футбола УЕФА;
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— Владимира Генинсона — с должности члена Комитета стадионов и безопасности УЕФА;
— Андрея Бондаренко — с должности члена Панели административных экспертов УЕФА.
Исполкомом УАФ были определены следующие представители для занятия вакантных должностей:
— президент УАФ Андрей Шевченко – должности заместителя председателя Комитета юношеского и любительского футбола УЕФА;
—первый вице-президент УАФ Павел Бойчук - должности члена Комитета Хет-Трик УЕФА;
— вице-президент УАФ Сергей Ребров - должности члена Комитета соревнований национальных сборных УЕФА;
— вице-президент УАФ Александр Шевченко - должности второго вицеголовы Комитета по лицензированию клубов УЕФА;
— президент Ассоциации футзала Украины Сергей Владыко - должности заместителя председателя Комитета по футзалу и пляжному футболу УЕФА;
— председатель Комитета по профессиональному футболу УАФ Олег Лужный — должности члена Комитета по футболу УЕФА;
— заместитель генерального секретаря УАФ Виталий Данильченко - должности члена Панели административных экспертов УЕФА.
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