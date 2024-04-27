Нетрезвый глава райгосадминистрации Броваров на авто влетел в толпу людей, пострадало четыре человека

Глава районной государственной администрации города Бровары Владимир Майбоженко в состоянии алкогольного опьянения сбил четырех человек, среди них ребенок. В ОВА уже сообщили о его увольнении.

"Автопроисшествие произошло сегодня, 26 апреля, в городе Бровары Киевской области. Предварительно известно, что чиновник районной военной администрации не остановился на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на пешеходов. В результате четыре человека получили травмы разной степени тяжести, среди пострадавших – ребенок", - говорится в сообщении нацполиции.

Проверка на содержание алкоголя в крови водителя показала 2,31 промилле (при разрешенной норме – 0,2 промилле). Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

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Почти сразу после инцидента председатель Киевской ОВА Руслан Кравченко заявил, что Майбоженко будет уволен.

"Это единственный правильный шаг после ужасного инцидента, произошедшего в Броварах и в результате которого пострадали 4 человека. В том числе 3 взрослых и один ребенок. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, прежде всего, медицинская", - написал Кравченко.

Кравченко также сообщил, что среди пострадавших в ДТП 32-летняя мать с дочерью 2,5 года, а также два человека — 29 и 26 лет. Они находятся в Броварской больнице интенсивного лечения.