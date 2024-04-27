Замена Клоппу, возвращение Цыганкова в заявку, победа Реала без Лунина. Главные новости за 26 апреля

Испанская "Жирона" опубликовала заявку на выездной матч 33-го тура Ла Лиги. Цыганков попал в список игроков. Из этого следует, что украинец восстановился от травмы икроножной мышцы, из-за которой он пропустил последние два матча команды. Другой украинец, форвард Артем Довбик ожидаемо вошел в список. Поединок состоится 27 апреля и начнется в 15:00.

Хавбека "Бордо" Даниила Игнатенко обвиняют в расизме. Это произошло в домашнем матче Лиги 2 против "Дюнкерка" (2:0). В адрес украинца обвинения высказал Альюн Ба. Игнатенко якобы обозвал сенегальца "black pussy" (возможно, он имел в виду "черная плакса"). Сейчас Дисциплинарный комитет занимается разбором инцидента. В "Бордо" пообещали принять все санкции, если вина Игнатенко будет доказана.

Полузащитник Валентин Рубчинский полноценно готовится к домашнему матчу против "Динамо", сообщает ТаТоТаке. 22-летний хавбек "Днепра-1" пропустил поединок 25-го тура УПЛ против "Вереса" из-за мышечных проблем. На этой неделе Рубчинский вернулся в общую группу и, как ожидается, сможет выйти на поле с первых минут. Матч "Днепр-1" - "Динамо" состоится 27 апреля и начнется в 13:00.

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26 апреля состоялся матч 33-го тура Ла Лиги, в котором "Реал Сосьедад" принимал "Реал" Мадрид (0:1). Украинский голкипер мадридцев Андрей Лунин начал поединок на скамейке запасных - в стартовом составе команды вышел Кепа. Еще раньше была информация, что Карло Анчелотти перед первым матчем полуфинала ЛЧ с "Баварией" даст отдохнуть некоторым лидерам команды, в частности Лунину. Также есть новость о том, что Андрей запросил у "Реала" значительное повышение зарплаты.

Как сообщает инсайдер, именно Слот заменит Юргена Клоппа в конце сезона. Уже подписано соглашение о компенсации между "Фейенордом" и "Ливерпулем", также согласованы детали контракта со Слотом. Арне возглавил "Фейенорд" в 2021 году. В нынешнем сезоне клуб Эредивизи занимает второе место и имеет 75 баллов.