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Силы обороны за сутки уничтожили более 1100 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов

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Силы обороны за сутки уничтожили более 1100 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов

Генштаб ЗСУ у Фейсбук

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.

Силы обороны Украины ликвидировали 1124 оккупанта. Также было уничтожено 126 единиц техники, в том числе 38 артиллерийских систем.

В целом потери армии РФ с 24 февраля 2022 г. выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 465 054 (+1124) человек,
  • танков ‒ 7268 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 13 971 (+14) ед,
  • артиллерийских систем – 11 905 (+38) ед,
  • РСЗО – 1049 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 775 (+3) ед,
  • самолетов – 348 (+0) ед,
  • вертолетов – 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 9485 (+24),
  • крылатых ракет ‒ 2124 (+5),
  • кораблей/катеров ‒ 26 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 16019 (+35) ед,
  • специальной техники – 1968 (+6).
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Генштаб ЗСУ война с россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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