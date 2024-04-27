Силы обороны за сутки уничтожили более 1100 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов
Также – немало техники
Генштаб ЗСУ у Фейсбук
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.
Силы обороны Украины ликвидировали 1124 оккупанта. Также было уничтожено 126 единиц техники, в том числе 38 артиллерийских систем.
В целом потери армии РФ с 24 февраля 2022 г. выглядят следующим образом:
- личного состава – около 465 054 (+1124) человек,
- танков ‒ 7268 (+6) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 13 971 (+14) ед,
- артиллерийских систем – 11 905 (+38) ед,
- РСЗО – 1049 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 775 (+3) ед,
- самолетов – 348 (+0) ед,
- вертолетов – 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 9485 (+24),
- крылатых ракет ‒ 2124 (+5),
- кораблей/катеров ‒ 26 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 16019 (+35) ед,
- специальной техники – 1968 (+6).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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