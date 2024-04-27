Россия ночью нанесла серьезные повреждения оборудованию сразу четырех ТЭС ДТЭК

В ночь с 26 на 27 апреля Российская Федерация атаковала гражданскую инфраструктуру Украины. Это был массовый обстрел энергетических объектов.

Террористы атаковали сразу четыре теплоэлектростанции фирмы ДТЭК. Компания сообщает, что, к сожалению, есть пострадавшие. Пока им предоставляется вся необходимая помощь.

“Серьезно повреждено оборудование предприятий. В эти минуты энергетики пытаются ликвидировать последствия атаки”, - говорится в отчете ДТЭК.

Также компания добавляет, что с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 170 раз.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Россия атаковала объекты сразу в нескольких регионах.