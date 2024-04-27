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Россия ночью нанесла серьезные повреждения оборудованию сразу четырех ТЭС ДТЭК

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Страна-террорист совершила очередной акт терроризма

Россия ночью нанесла серьезные повреждения оборудованию сразу четырех ТЭС ДТЭК

Міненерго

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В ночь с 26 на 27 апреля Российская Федерация атаковала гражданскую инфраструктуру Украины. Это был массовый обстрел энергетических объектов.

Террористы атаковали сразу четыре теплоэлектростанции фирмы ДТЭК. Компания сообщает, что, к сожалению, есть пострадавшие. Пока им предоставляется вся необходимая помощь.

“Серьезно повреждено оборудование предприятий. В эти минуты энергетики пытаются ликвидировать последствия атаки”, - говорится в отчете ДТЭК.

Также компания добавляет, что с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 170 раз.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Россия атаковала объекты сразу в нескольких регионах.

“Враг в очередной раз атаковал энергетическую инфраструктуру страны!

В частности, атакованы объекты в Днепропетровской, Ивано-Франковской, Львовской областях.

Имеются повреждения оборудования. На одном из объектов ранен начальник смены – энергетик получил контузию”, - говорится в отчете министра.

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Источник:
ДТЕК
Опубликовал: Максим Кучер
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