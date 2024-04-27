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Россияне атаковали ночью 34 ракетами разных типов. Силы ПВО уничтожили 21 единицу

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Это была комбинированная атака

Россияне атаковали ночью 34 ракетами разных типов. Силы ПВО уничтожили 21 единицу

фото из свободных источников

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Ночью с 26 на 27 апреля Украина испытала масштабную воздушную атаку от России. Среди них были зафиксированы попадания в объекты энергосистемы Украины.

В общей сложности армия РФ применила 34 ракеты воздушного, наземного и морского базирования:

  • 9 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС (район пусков Саратовская обл. – РФ.);
  • 9 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 (из воздушного пространства Белгородской обл. и акватории Азовского моря);
  • 2 зенитные управляемые ракеты С-300 (из района Белгородской обл. – РФ.)
  • 2 крылатые ракеты "Искандер-К" (из Крыма);
  • 4 аэробалистические ракеты Х-47М2 “Кинжал” с самолетов МиГ-31К (пуски из воздушного пространства Рязанской и Тамбовской обл. – РФ.);
  • 8 крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря.

"К отражению воздушного нападения противника привлечена истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины", - говорится в отчете командующего ВС Николая Олещука.

Благодаря работе сил ПВО была уничтожена 21 воздушная цель:

  • 6 крылатых ракет Х-101/Х-555;
  • 8 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;
  • 1 крылатую ракету "Искандер-К";
  • 6 крылатых ракет "Калибр".
Россияне атаковали ночью 34 ракетами разных типов. Силы ПВО уничтожили 21 единицу - изображение 1
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Источник:
ПС ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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