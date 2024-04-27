Максимов: Тренер отвечает за результат, поэтому я буду за него отвечать
Сказал это дважды
scdnipro1.com.ua
Главный тренер "Днепра-1" Юрий Максимов ответил на вопросы журналистов после поражения от "Динамо" (1:2).
- Если посмотреть на последние игры днепрян, то практически в каждой команда вела в счете, но до победы команда их так и не довела. В чем видите эту причину?
- Причину вижу только в тренере, ведь тренер отвечает за результат. Поэтому, это вопрос ко мне.
- Сегодня "Днепр-1" выглядел совсем иначе, чем в последних матчах, и можно говорить о том, что "Динамо" отскочило. За счет чего удалось так эмоционально накачать команду?
- "Динамо" - это всегда раздражитель для любой команды. Ребята вышли и играли за себя, за город. Они могут играть в футбол - это известно. Мы на каждую игру настраиваемся, но бывают такие матчи, когда играем плохо, бывают, когда играем хорошо. Есть некоторые вопросы, но прямо сейчас они не решатся.
- Весной "Днепр-1" в серьезном кризисе. Не считаете ли вы, что осенью команда показала свой максимум?
- Я уже говорил на эту тему. У нас зимой был трансферный бан, ушли пятеро игроков, а потом еще и Василий Кравец. Мы взяли Очеретько - очень хороший парень и футболист, он нам очень помогает, но должна быть ротация. Идет тренировочный процесс, надо держать ребят в тонусе. Есть вопросы, но повторюсь: тренер отвечает за результат, поэтому я буду за него отвечать. Спасибо ребятам за игру, за отношение к своей работе.
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- Справедливо ли был засчитан первый гол "Динамо", когда Волынец указывал, что Ванат попал ему по руке?
- У нас есть арбитры, которые за это отвечают. Есть еще VAR, где можно посмотреть. Гол был - значит, был.
- После красной карточки команда пошла забивать, но пропустила контратаку. Такой была установка?
- Все игроки сами стремятся к победе. Счет был ничейным, и каждый футболист, и каждая команда всегда хотят побеждать.
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