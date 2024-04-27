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УПЛ определила дату и время перенесенного матча Динамо - Верес

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УПЛ определила дату и время перенесенного матча Динамо - Верес

фото - УПЛ

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Украинская Премьер-Лига проинформировала, что перенесенный матч 5-го тура между "Динамо" и "Вересом" состоится 1-го мая. Игра пройдет в Киеве, на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Начало - в 15:30.

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Напомним, что этот поединок был перенесен в 2023-м году после просьбы киевлян. Тогда команда выступала в еврокубках.

Матч второго круга между "Динамо" и "Вересом" в Ровно завершился со счетом 1:1. Ровенчане вырвали зачетный балл в компенсированное время благодаря реализованному пенальти от Марко Мрвалевича. За киевскую команду отличился Назарий Волошин.

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Динамо (Киев) Верес (Ровно) УПЛ
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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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