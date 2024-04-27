Зеленский уволил главу Броварской РГА, который сбил четырех человек

Согласно распоряжению президента Украины за 27-е апреля, председатель Броварской райгосадминистрации Владимир Майбоженко уволен с должности. Напомним, 26-го апреля Майбоженко в состоянии алкогольного опьянения сбил четырех человек. Он был задержан полицией.

"Уволить Майбоженко Владимира Владимировича с должности председателя Броварской районной государственной администрации Киевской области в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 9 Закона Украины ''О местных государственных администрациях", - говорится в распоряжении Владимира Зеленского.

Автопроисшествие произошло в Броварах Киевской области. Чиновник не остановился на сигнал светофора и совершил наезд на пешеходов. Среди четырех пострадавших - ребенок. Содержание алкоголя в крови водителя - 2,31 промилле (норма - 0,2 промилле).