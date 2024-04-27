Кабаев - о матче в Днепре: Ехали сюда - думали, будем играть до вечера

Полузащитник "Динамо" Владислав Кабаев прокомментировал для FootballHub добытые 3 очка в матче против "Днепра-1" (2:1).

- Очень много эмоций мы оставили на поле, но они положительные, потому что счет, я считаю, по игре. Мы во 2-м тайме очень прибавили. Нам эти очки нужнее были, я думаю, чем "Днепру-1".

Было тяжело. Мы просили, чтобы поиграть нормально в футбол, сыграть в Киеве, но понимали и "Днепр-1", что они хотят дома сыграть. Но хорошо, что одна тревога была, потому что ехали сюда - думали будем играть до вечера.

Хотелось доказать и самим себе, и всем, что у нас еще есть гонка. Мы забили гол на последних минутах. Это рано говорить, но в таких играх выигрывается чемпионство. Но шаг за шагом мы к этому идем.

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Тренер верит в нас, была такая речь. В перерыве Ярмоленко очень сильно завел. Мы никогда не становились в круг перед матчем, но во 2-м тайме очень помогло, мы сразу забили гол.

Так что очень рад, что есть такой коллектив, который не опускает руки, даже когда проигрывает такому сопернику хорошему, как "Днепр-1". У нас есть свой путь, к которому мы идем.

- Такая непростая ночь была сегодня в Днепре, и утром обстрелы. Тяжело настраиваться на такой поединок?

- Честно, ты, вроде, уже привыкаешь, но в Киеве это по одному, а когда сюда едешь... Мне жена много групп из Днепра сбрасывала, где все это мониторила, в 5 часов будила меня сегодня, я не спал где-то с 5 до 6, потому что были взрывы. В Киеве немного безопаснее. Я вчера ехал, видел очень много было тревог - 10-15 за день. Конечно, переживаешь.

Общаюсь с ребятами из Днепра. Они привыкли, а когда мы приезжаем - для нас это не ново, но ты в таком стрессе живешь. И, честно говоря, оно немного сбивает. Нет той концентрации на футбол.

Если мы играем в футбол, то играем в футбол. Я понимаю, сейчас война идет, меня, может, кто-то где-то осудит, но в Киеве безопаснее проводить такие матчи.