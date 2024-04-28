Два пенальти Довбика, Мудрик в старте, победы Динамо и Шахтера. Главные новости за 27 апреля

В очередном туре испанской Ла Лиги "Жирона" на выезде встречалась с "Лас-Пальмасом". В итоге, каталонцы одержали победу и прервали неудачную гостевую серию. Три очка команде Мичела принесли два пенальти Артема Довбика. Первый 11-метровый украинский форвард не реализовал, но на добивании успешно сыграл Давид Лопес. А в начале второго тайма наш легионер снова пробивал пенальти и на этот раз уже точно. Сейчас 26-летний нападающий возглавляет гонку бомбардиров чемпионата Испании.

Теперь к "Туманному Альбиону". В матче 35-го тура АПЛ лондонский "Челси" приехал в Бирмингем к "Астон Вилле". Поединок между командами Маурисио Почеттино и Унаи Эмери закончился результативной ничьей. Михаил Мудрик вышел на эту игру в стартовом составе "пенсионеров" и провел на поле 90 минут.

В еще одном матче английского чемпионата "ириски" на своем поле принимали "пчелок". Виталий Миколенко пропускал эту игру, а Егор Ярмолюк появился на поле в составе "Брентфорда" во втором тайме. Победу "Эвертону" принес гол Гуйе на 60 минуте поединка.

Команда Юргена Клоппа в очередной раз потеряла очки. Мерсисайдцы в Лондоне расписали голевую ничью с "молотобойцами". Можно констатировать, что "Ливерпуль" выбыл из борьбы за титул чемпиона Англии. "Красные" имеют меньше очков чем "Арсенал" и "Манчестер Сити". При этом у "канониров" и "горожан" есть матчи в запасе.

И к новостям родной УПЛ. В центральном матче 26-го тура чемпионата Украины команда Юрия Максимова в Днепре встречалась с подопечными Александра Шовковского. Днепряне сумели первыми открыть счет - под занавес первого тайма красивым голом отметился Гуцуляк. Сразу после перерыва паритет на табло установил Кабаев. А судьбу поединка решил забитый мяч Ваната на последней минуте основного времени. Примечательно, что положительный результат столичная команда добыла уже играя в меньшинстве. Удаление заработал Тымчик, грубо сыграв против Очеретько.

В параллельном матче свои очередные три очка добыли "горняки", сохранив гандикап над динамовцами в таблице. Подопечные Марино Пушича трижды расписались в воротах команды Олега Дулуба и при этом не пропустили. Голами в составе донецкого коллектива отметились Сикан, Судаков и Эгиналду.

Подопечные Желько Любеновича принимали "моряков" Романа Григорчука. В итоге, хозяева одержали уверенную победу со счетом 2:0. Закарпатцы провели по голу в каждом из таймов. Благодаря этому триумфу, "Минай" покинул последнюю строчку турнирной таблицы.

Во Львове команда Виталия Пономарева обыграла ровенский "Верес". Подопечные Олега Шандрука первыми размочили счет, благодаря автоголу Сюбика. Однако после этого ровенчане пропустили три мяча.