Два пенальти Довбика, Мудрик в старте, победы Динамо и Шахтера. Главные новости за 27 апреля

В очередном туре испанской Ла Лиги "Жирона" на выезде встречалась с "Лас-Пальмасом". В итоге, каталонцы одержали победу и прервали неудачную гостевую серию. Три очка команде Мичела принесли два пенальти Артема Довбика. Первый 11-метровый украинский форвард не реализовал, но на добивании успешно сыграл Давид Лопес. А в начале второго тайма наш легионер снова пробивал пенальти и на этот раз уже точно. Сейчас 26-летний нападающий возглавляет гонку бомбардиров чемпионата Испании.
Теперь к "Туманному Альбиону". В матче 35-го тура АПЛ лондонский "Челси" приехал в Бирмингем к "Астон Вилле". Поединок между командами Маурисио Почеттино и Унаи Эмери закончился результативной ничьей. Михаил Мудрик вышел на эту игру в стартовом составе "пенсионеров" и провел на поле 90 минут.
В еще одном матче английского чемпионата "ириски" на своем поле принимали "пчелок". Виталий Миколенко пропускал эту игру, а Егор Ярмолюк появился на поле в составе "Брентфорда" во втором тайме. Победу "Эвертону" принес гол Гуйе на 60 минуте поединка.
Команда Юргена Клоппа в очередной раз потеряла очки. Мерсисайдцы в Лондоне расписали голевую ничью с "молотобойцами". Можно констатировать, что "Ливерпуль" выбыл из борьбы за титул чемпиона Англии. "Красные" имеют меньше очков чем "Арсенал" и "Манчестер Сити". При этом у "канониров" и "горожан" есть матчи в запасе.
И к новостям родной УПЛ. В центральном матче 26-го тура чемпионата Украины команда Юрия Максимова в Днепре встречалась с подопечными Александра Шовковского. Днепряне сумели первыми открыть счет - под занавес первого тайма красивым голом отметился Гуцуляк. Сразу после перерыва паритет на табло установил Кабаев. А судьбу поединка решил забитый мяч Ваната на последней минуте основного времени. Примечательно, что положительный результат столичная команда добыла уже играя в меньшинстве. Удаление заработал Тымчик, грубо сыграв против Очеретько.
В параллельном матче свои очередные три очка добыли "горняки", сохранив гандикап над динамовцами в таблице. Подопечные Марино Пушича трижды расписались в воротах команды Олега Дулуба и при этом не пропустили. Голами в составе донецкого коллектива отметились Сикан, Судаков и Эгиналду.
Подопечные Желько Любеновича принимали "моряков" Романа Григорчука. В итоге, хозяева одержали уверенную победу со счетом 2:0. Закарпатцы провели по голу в каждом из таймов. Благодаря этому триумфу, "Минай" покинул последнюю строчку турнирной таблицы.