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Два пенальти Довбика, Мудрик в старте, победы Динамо и Шахтера. Главные новости за 27 апреля

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Два пенальти Довбика, Мудрик в старте, победы Динамо и Шахтера. Главные новости за 27 апреля

Getty Images / Global Images Ukraine

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

Два пенальти Довбика принесли Жироне выездную победу

В очередном туре испанской Ла Лиги "Жирона" на выезде встречалась с "Лас-Пальмасом". В итоге, каталонцы одержали победу и прервали неудачную гостевую серию. Три очка команде Мичела принесли два пенальти Артема Довбика. Первый 11-метровый украинский форвард не реализовал, но на добивании успешно сыграл Давид Лопес. А в начале второго тайма наш легионер снова пробивал пенальти и на этот раз уже точно. Сейчас 26-летний нападающий возглавляет гонку бомбардиров чемпионата Испании.

Челси с Мудриком в старте не сумел обыграть Астон Виллу

Теперь к "Туманному Альбиону". В матче 35-го тура АПЛ лондонский "Челси" приехал в Бирмингем к "Астон Вилле". Поединок между командами Маурисио Почеттино и Унаи Эмери закончился результативной ничьей. Михаил Мудрик вышел на эту игру в стартовом составе "пенсионеров" и провел на поле 90 минут.

Эвертон без Миколенко минимально одолел Брентфорд Ярмолюка

В еще одном матче английского чемпионата "ириски" на своем поле принимали "пчелок". Виталий Миколенко пропускал эту игру, а Егор Ярмолюк появился на поле в составе "Брентфорда" во втором тайме. Победу "Эвертону" принес гол Гуйе на 60 минуте поединка.

Ливерпуль сыграл вничью с Вест Хэмом и выбыл из чемпионской гонки

Команда Юргена Клоппа в очередной раз потеряла очки. Мерсисайдцы в Лондоне расписали голевую ничью с "молотобойцами". Можно констатировать, что "Ливерпуль" выбыл из борьбы за титул чемпиона Англии. "Красные" имеют меньше очков чем "Арсенал" и "Манчестер Сити". При этом у "канониров" и "горожан" есть матчи в запасе.

Динамо в меньшинстве в концовке вырвало победу над Днепром-1

И к новостям родной УПЛ. В центральном матче 26-го тура чемпионата Украины команда Юрия Максимова в Днепре встречалась с подопечными Александра Шовковского. Днепряне сумели первыми открыть счет - под занавес первого тайма красивым голом отметился Гуцуляк. Сразу после перерыва паритет на табло установил Кабаев. А судьбу поединка решил забитый мяч Ваната на последней минуте основного времени. Примечательно, что положительный результат столичная команда добыла уже играя в меньшинстве. Удаление заработал Тымчик, грубо сыграв против Очеретько.

Шахтер на выезде не оставил шансов для ЛНЗ

В параллельном матче свои очередные три очка добыли "горняки", сохранив гандикап над динамовцами в таблице. Подопечные Марино Пушича трижды расписались в воротах команды Олега Дулуба и при этом не пропустили. Голами в составе донецкого коллектива отметились Сикан, Судаков и Эгиналду.

Минай сенсационно победил Черноморец и поднялся с последнего места

Подопечные Желько Любеновича принимали "моряков" Романа Григорчука. В итоге, хозяева одержали уверенную победу со счетом 2:0. Закарпатцы провели по голу в каждом из таймов. Благодаря этому триумфу, "Минай" покинул последнюю строчку турнирной таблицы.

Рух одержал победу в своем 50-м домашнем матче в рамках УПЛ

Во Львове команда Виталия Пономарева обыграла ровенский "Верес". Подопечные Олега Шандрука первыми размочили счет, благодаря автоголу Сюбика. Однако после этого ровенчане пропустили три мяча.

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