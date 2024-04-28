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Силы обороны ликвидировали еще более тысячи оккупантов. Генштаб подытожил потери россиян за минувшие сутки

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Среди техники основной акцент – на артиллерию

Силы обороны ликвидировали еще более тысячи оккупантов. Генштаб подытожил потери россиян за минувшие сутки

Zelenskiy Official

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки.

Силы обороны Украины ликвидировали 1096 оккупантов. Также было уничтожено 147 единиц техники, в том числе 43 артиллерийские системы.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 466 150 (+1096) человек,
  • танков ‒ 7279 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 13991 (+20) ед,
  • артиллерийских систем – 11948 (+43) ед,
  • РСЗО – 1050 (+1) ед,
  • средств ПВО ‒ 776 (+1) ед,
  • самолетов – 348 (+0) ед,
  • вертолетов – 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 9507 (+22),
  • крылатых ракет ‒ 2124 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 26 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 16065 (+46) ед,
  • специальной техники – 1971 (+3).
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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