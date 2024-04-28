Силы обороны ликвидировали еще более тысячи оккупантов. Генштаб подытожил потери россиян за минувшие сутки
Среди техники основной акцент – на артиллерию
Zelenskiy Official
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки.
Силы обороны Украины ликвидировали 1096 оккупантов. Также было уничтожено 147 единиц техники, в том числе 43 артиллерийские системы.
В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:
- личного состава – около 466 150 (+1096) человек,
- танков ‒ 7279 (+11) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 13991 (+20) ед,
- артиллерийских систем – 11948 (+43) ед,
- РСЗО – 1050 (+1) ед,
- средств ПВО ‒ 776 (+1) ед,
- самолетов – 348 (+0) ед,
- вертолетов – 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 9507 (+22),
- крылатых ракет ‒ 2124 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 26 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 16065 (+46) ед,
- специальной техники – 1971 (+3).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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