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Силы ПВО ночью уничтожили все шахеды, которыми атаковала Россия

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Также оккупанты использовали БпЛА неустановленного типа

Силы ПВО ночью уничтожили все шахеды, которыми атаковала Россия

Фейсбук/Анатолій Штефан

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В ночь с 27 на 28 апреля россияне использовали для атаки на Украину четыре ударных БпЛА типа Shahed-131/136. Их запуск произошел с мыса Чауда в Крыму.

Кроме этого, захватчики запустили зенитную управляемую ракету С-300 из Белгородской области, а также пять беспилотников неустановленного типа с временно оккупированной Херсонщины.

“В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями и расчетами мобильных огневых групп Воздушных Сил все четыре шахида уничтожены в Киевской, Винницкой, Хмельницкой и Кировоградской областях.

Один беспилотник неустановленного типа уничтожен МВГ Сил обороны Украины в Николаевской области”, - говорится в отчете ПС ВСУ.

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Источник:
ПС ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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