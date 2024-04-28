Силы ПВО ночью уничтожили все шахеды, которыми атаковала Россия
Также оккупанты использовали БпЛА неустановленного типа
Фейсбук/Анатолій Штефан
В ночь с 27 на 28 апреля россияне использовали для атаки на Украину четыре ударных БпЛА типа Shahed-131/136. Их запуск произошел с мыса Чауда в Крыму.
Кроме этого, захватчики запустили зенитную управляемую ракету С-300 из Белгородской области, а также пять беспилотников неустановленного типа с временно оккупированной Херсонщины.
“В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями и расчетами мобильных огневых групп Воздушных Сил все четыре шахида уничтожены в Киевской, Винницкой, Хмельницкой и Кировоградской областях.
Один беспилотник неустановленного типа уничтожен МВГ Сил обороны Украины в Николаевской области”, - говорится в отчете ПС ВСУ.
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