Силы ПВО ночью уничтожили все шахеды, которыми атаковала Россия

В ночь с 27 на 28 апреля россияне использовали для атаки на Украину четыре ударных БпЛА типа Shahed-131/136. Их запуск произошел с мыса Чауда в Крыму.

Кроме этого, захватчики запустили зенитную управляемую ракету С-300 из Белгородской области, а также пять беспилотников неустановленного типа с временно оккупированной Херсонщины.