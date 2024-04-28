Вратарь Кремня: Мне нечего скрывать, я готов пройти любой независимый полиграф

Голкипер "Кремня" Арсений Коркодим прокомментировал матч с "Металлистом" (1:2) в Первой лиге. Напомним, что УАФ начала проверку этой игры по факту возможного манипулирования на результат. Позже директор "Кремня" Андрей Филь раскритиковал выступление в матче Арсения Коркодима, подозревая его в нечестности.

- Арсений, после матча "Кремня" с "Металлистом" УАФ начала проверку по факту возможного влияния или манипулирования на результат этой игры. Также директор "Кремня" Андрей Филь остался недоволен вашими действиями. Какова ваша реакция по этому поводу?

- Во-первых, неприятно слышать такие слова со стороны директора клуба. Я признаю свою вину в пропущенных мячах. К сожалению, допустил досадные ошибки, которые привели к поражению. Мог бы сыграть лучше, но, по моему мнению, я не заслужил таких комментариев в свой адрес.

Мне нечего скрывать, я готов пройти любой независимый полиграф, если есть для этого необходимость.

- Насколько известно со слов Андрея Филя, президент "Кремня" сказал, что вы, директор и главный тренер пойдете проходить проверку на детекторе лжи. Это правда?

- Да, был такой разговор. Мне звонил президент клуба и я сказал, что готов пройти независимый полиграф.

- Главный тренер Игорь Климовский после матча предъявлял вам претензии?

- В раздевалке был разговор, можно сказать, на повышенных тонах. Не хочу вдаваться в подробности. Можно это понять, потому что в таком важном матче мы уступили.

- А до матча с "Металлистом" к вам никто не обращался со странными предложениями?

- Нет, вообще никаких разговоров. У меня в голове не укладывается, как можно было такое придумать и подумать в мою сторону, я никогда в таком не принимал участия, никогда это не поддерживал и не собирался и не собираюсь порочить свою репутацию.

- Из всего сказанного можно сделать вывод, что вы не боитесь пройти проверку на детекторе лжи?

- Да, потому что мне нечего скрывать.