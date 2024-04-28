Колос - Александрия. Объявлены стартовые составы на матч
Обе команды не впечатляют, но попытаются что-то изменить
koloskovalivka.com
В 26-м туре УПЛ сойдутся "Колос" и "Александрия", которые занимают 10-е и 12-е места соответственно. Тренерские штабы уже объявили составы на этот поединок. Начало запланировано на 15:30.
Стартовый состав "Колоса": Фесюн Кирилл, Черноморец Александр, Бондаренко Валерий, Бурда Никита, Емец Владислав, Демченко Александр, Милько Вадим (К), Топалов Дмитрий, Ореховский Павел, Ильин Олег, Безбородько Денис.
Запасные: Горох Валентин, Пахолюк Иван, Гончаренко Роман, Кукош Каталин, Цуриков Андрей, Великан Владислав, Салабай Антон, Рангел, Паулаускас Гитис.
Стартовый состав "Александрии": Шевченко Никита, Ковалец Кирилл (К), Калитвинцев Владислав, Кулаков Андрей, Логинов Сергей, Мартынюк Александр, Калюжный Иван, Кампос, Копына Юрий, Костышин Денис, Михайленко Николай.
Запасные: Долгий Виктор, Кравченко Антон, Сигеев Кирилл, Кулаковский Артем, Белошевский Богдан, Скорко Данил, Джевани, Безерра, Смирный Евгений, Шостак Денис, Погорелый Владислав, Ермаков Георгий.
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